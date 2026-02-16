Chuvas intensas atingem o Cariri nas últimas 24 horas

Crato lidera acumulados no Ceará, que teve chuva em 102 municípios. Quatro postos superaram 100 mm, segundo balanço diário

As chuvas mais expressivas registradas no Ceará nas últimas 24 horas se concentraram na região do Cariri , conforme dados da Funceme.

O maior acumulado foi observado em Crato, no posto Dom Quintino, com 130 mm.

Ao todo, 183 dos 236 postos monitorados apontaram precipitações, distribuídos em 102 municípios. O levantamento também indica que dez postos tiveram chuvas acima de 80 mm e quatro ultrapassaram a marca de 100 mm.

Postos com maiores chuvas (mm):