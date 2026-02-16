Chuvas intensas atingem o Cariri nas últimas 24 horas, diz FuncemeCrato lidera acumulados no Ceará, que teve chuva em 102 municípios. Quatro postos superaram 100 mm, segundo balanço diário
Resumo
O maior acumulado aconteceu no Crato, atingindo a marca de 130 milímetros
No total, 102 municípios cearenses tiveram precipitações registradas pela Funceme
Quatro postos de monitoramento ultrapassaram a marca histórica de 100 milímetros de chuva
O balanço indica que as chuvas foram bem distribuídas, atingindo 183 postos no Estado.
As chuvas mais expressivas registradas no Ceará nas últimas 24 horas se concentraram na região do Cariri, conforme dados da Funceme.
O maior acumulado foi observado em Crato, no posto Dom Quintino, com 130 mm.
Ao todo, 183 dos 236 postos monitorados apontaram precipitações, distribuídos em 102 municípios. O levantamento também indica que dez postos tiveram chuvas acima de 80 mm e quatro ultrapassaram a marca de 100 mm.
Postos com maiores chuvas (mm):
- Crato (Dom Quintino): 130.0
- Caririaçu (Caririaçu): 114.0
- Farias Brito (Farias Brito): 110.0
- Nova Olinda (Nova Olinda): 105.0
- Aurora (Sítio Tipi): 96.6
- Aurora (Agrovila): 92.2
- Várzea Alegre (Canindezinho): 88.0
- Aurora (Aurora): 86.6
- Assaré (Assaré): 82.0
- Mauriti (Mauriti): 80.4
Além dos maiores acumulados, o balanço aponta que:
- 86 postos registraram chuva acima de 20 mm
- 42 postos superaram 40 mm
- 28 postos ultrapassaram 50 mm
- 10 postos tiveram chuva acima de 80 mm