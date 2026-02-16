Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuvas intensas atingem o Cariri nas últimas 24 horas

Chuvas intensas atingem o Cariri nas últimas 24 horas, diz Funceme

Crato lidera acumulados no Ceará, que teve chuva em 102 municípios. Quatro postos superaram 100 mm, segundo balanço diário
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

A região do Cariri registrou as chuvas mais expressivas do Ceará nas últimas 24 horas
O maior acumulado aconteceu no Crato, atingindo a marca de 130 milímetros
No total, 102 municípios cearenses tiveram precipitações registradas pela Funceme
Quatro postos de monitoramento ultrapassaram a marca histórica de 100 milímetros de chuva
O balanço indica que as chuvas foram bem distribuídas, atingindo 183 postos no Estado.

As chuvas mais expressivas registradas no Ceará nas últimas 24 horas se concentraram na região do Cariri, conforme dados da Funceme.

LEIA MAIS | Funceme alerta para possibilidade de chuvas intensas em todo o Ceará neste domingo e segunda

O maior acumulado foi observado em Crato, no posto Dom Quintino, com 130 mm.

Ao todo, 183 dos 236 postos monitorados apontaram precipitações, distribuídos em 102 municípios. O levantamento também indica que dez postos tiveram chuvas acima de 80 mm e quatro ultrapassaram a marca de 100 mm.

Postos com maiores chuvas (mm):

  • Crato (Dom Quintino): 130.0
  • Caririaçu (Caririaçu): 114.0
  • Farias Brito (Farias Brito): 110.0
  • Nova Olinda (Nova Olinda): 105.0
  • Aurora (Sítio Tipi): 96.6
  • Aurora (Agrovila): 92.2
  • Várzea Alegre (Canindezinho): 88.0
  • Aurora (Aurora): 86.6
  • Assaré (Assaré): 82.0
  • Mauriti (Mauriti): 80.4

Leia mais

Além dos maiores acumulados, o balanço aponta que:

  • 86 postos registraram chuva acima de 20 mm
  • 42 postos superaram 40 mm
  • 28 postos ultrapassaram 50 mm
  • 10 postos tiveram chuva acima de 80 mm

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cariri

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar