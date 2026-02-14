Moradores jogam água e refrescam foliões no bloco Unidos da Cachorra

Moradores jogam água e refrescam foliões no bloco Unidos da CachorraEm um clima divertido e descontraído, moradores jogaram água das janelas e transformaram o desfile do Unidos da Cachorra em um verdadeiro banho coletivo neste sábado
Em meio ao clima de alegria, fantasias e muita dança, um banho coletivo improvisado foi realizado em meio à multidão que acompanhava o bloquinho Unidos da Cachorra, no bairro Benfica, em Fortaleza.
Mangueiras surgiram nas janelas das casas ao longo do percurso, com água lançada pelos moradores, no intuito de amenizar o calor dos foliões. A atitude foi recebida com entusiasmo pelos foliões.
Com temperaturas elevadas e grande concentração de pessoas, o gesto espontâneo rapidamente se transformou em um dos momentos mais marcantes do dia.
A cada novo jato d’água, a reação era imediata: braços levantados, gritos de animação e celulares apontados para registrar a cena, que movimentou as redes sociais.
Unidos da Cachorra reúnem foliões em cortejo
O bloco, que celebra os 300 anos de Fortaleza, reuniu centenas de pessoas em um cortejo alternativo marcado por música, fantasias criativas e forte presença popular.
Conhecido por arrastar uma multidão durante o período carnavalesco, o bloco Unidos da Cachorra reúne foliões de diferentes idades em um cortejo marcado por irreverência e forte presença popular. O bloco integra o calendário festivo e mantém a proposta de ocupar as ruas com música e descontração, com o espírito democrático do Carnaval de rua.