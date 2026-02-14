Moradores jogam água e refrescam foliões no bloco Unidos da Cachorra

Moradores das ruas no trajeto do bloco Unidos da Cachorra usaram mangueiras e garrafas para jogar água e ajudar foliões a se refrescarem / Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Em meio ao clima de alegria, fantasias e muita dança, um banho coletivo improvisado foi realizado em meio à multidão que acompanhava o bloquinho Unidos da Cachorra, no bairro Benfica, em Fortaleza. Mangueiras surgiram nas janelas das casas ao longo do percurso, com água lançada pelos moradores, no intuito de amenizar o calor dos foliões. A atitude foi recebida com entusiasmo pelos foliões.

Com temperaturas elevadas e grande concentração de pessoas, o gesto espontâneo rapidamente se transformou em um dos momentos mais marcantes do dia.