Agressores filmam suposto agiota colombiano sendo espancado em Fortaleza

Imagens gravadas pelos próprios agressores mostram o homem sendo espancado. Secretaria da Segurança orienta que o suposto agiota procure a delegacia

Um vídeo gravado por integrantes de um grupo criminoso mostra um espancamento em Fortaleza. As imagens registram o momento em que um homem, apontado por testemunhas como um agiota de nacionalidade colombiana, é agredido no bairro Mondubim.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teria começado quando o homem foi até o local para realizar a cobrança de empréstimos a juros a moradores da região. Homens cercaram e agrediram o suposto cobrador.