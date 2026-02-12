Agressores filmam suposto agiota colombiano sendo espancado em Fortaleza

Agressores filmam suposto agiota colombiano sendo espancado no bairro MondubimImagens gravadas pelos próprios agressores mostram o homem sendo espancado. Secretaria da Segurança orienta que o suposto agiota procure a delegacia
Um vídeo gravado por integrantes de um grupo criminoso mostra um espancamento em Fortaleza. As imagens registram o momento em que um homem, apontado por testemunhas como um agiota de nacionalidade colombiana, é agredido no bairro Mondubim.
De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teria começado quando o homem foi até o local para realizar a cobrança de empréstimos a juros a moradores da região. Homens cercaram e agrediram o suposto cobrador.
Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que está ciente das imagens, mas ressaltou a necessidade de formalização da denúncia para que as investigações avancem.
A nota oficial indica que, até o momento, não houve registro de Boletim de Ocorrência sobre o fato. A pasta orientou que a vítima ou testemunhas que tenham detalhes sobre o episódio "compareçam a uma unidade policial para passar mais informações".
A SSPDS confirmou ainda que a 8ª Delegacia de Polícia Civil (8º DP) é a unidade responsável por investigar crimes na região do Mondubim e está apta a receber as denúncias.
