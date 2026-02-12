Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agressores filmam suposto agiota colombiano sendo espancado em Fortaleza

Agressores filmam suposto agiota colombiano sendo espancado no bairro Mondubim

Imagens gravadas pelos próprios agressores mostram o homem sendo espancado. Secretaria da Segurança orienta que o suposto agiota procure a delegacia
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 Um vídeo gravado por integrantes de um grupo criminoso mostra um espancamento em Fortaleza. As imagens registram o momento em que um homem, apontado por testemunhas como um agiota de nacionalidade colombiana, é agredido no bairro Mondubim.

De acordo com relatos de testemunhas, a confusão teria começado quando o homem foi até o local para realizar a cobrança de empréstimos a juros a moradores da região. Homens cercaram e agrediram o suposto cobrador.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que está ciente das imagens, mas ressaltou a necessidade de formalização da denúncia para que as investigações avancem.

A nota oficial indica que, até o momento, não houve registro de Boletim de Ocorrência sobre o fato. A pasta orientou que a vítima ou testemunhas que tenham detalhes sobre o episódio "compareçam a uma unidade policial para passar mais informações".

A SSPDS confirmou ainda que a 8ª Delegacia de Polícia Civil (8º DP) é a unidade responsável por investigar crimes na região do Mondubim e está apta a receber as denúncias.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar