Pet Ceará Móvel oferece castração gratuita no bairro João XXIII até domingo, 15

Pet Ceará Móvel atende no bairro João XXIII, em Fortaleza, durante o feriado do Carnaval. / Crédito: Samuel Setubal

O equipamento itinerante do Governo do Ceará, Pet Ceará Móvel, oferece serviços gratuitos de castração de cães e gatos até o próximo domingo, 15, no bairro João XXIII, em Fortaleza. A ação ocorre durante o feriado do Carnaval e tem como objetivo promover a saúde animal e o controle populacional. Os atendimentos começam a partir das 8 horas, no Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (FormaCE). A iniciativa é aberta ao público e, conforme a Secretaria da Proteção Animal (Sepa), tem foco na prevenção de doenças, na redução do abandono e na promoção da longevidade dos animais de estimação.

