Pet Ceará Móvel oferece castração gratuita no bairro João XXIII até domingo, 15

Pet Ceará Móvel oferece castração gratuita no bairro João XXIII até domingo, 15Atendimentos seguem até domingo, 15, no FormaCE; agendamento deve ser feito pelo site da Sepa
O equipamento itinerante do Governo do Ceará, Pet Ceará Móvel, oferece serviços gratuitos de castração de cães e gatos até o próximo domingo, 15, no bairro João XXIII, em Fortaleza. A ação ocorre durante o feriado do Carnaval e tem como objetivo promover a saúde animal e o controle populacional.
Os atendimentos começam a partir das 8 horas, no Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (FormaCE). A iniciativa é aberta ao público e, conforme a Secretaria da Proteção Animal (Sepa), tem foco na prevenção de doenças, na redução do abandono e na promoção da longevidade dos animais de estimação.
Serviços ofertados
Entre os serviços disponibilizados estão a castração gratuita, o atendimento clínico e o encoleiramento antiparasitário, voltado à prevenção de parasitas como pulgas e carrapatos.
O agendamento deve ser realizado previamente por meio do site da Sepa. Os tutores precisam informar dados pessoais e dos animais, além de escolher a data e o horário disponíveis para o procedimento.
LEIA TAMBÉM | Adotado após sumir, cachorro desaparece novamente e une dois tutores
Mais de 100 mil atendimentos
Lançado em 2024, o programa já realizou mais de 100 mil atendimentos até setembro de 2025. A iniciativa passou por 25 bairros de Fortaleza, 24 municípios do Interior e também atendeu instituições de proteção animal.
Serviço
Pet Ceará Móvel no João XXIII
Data: 11 a 15 de fevereiro (quarta a domingo)
Horário: A partir das 8 horas
Agendamento: protecaoanimal.ce.gov.br/pet-ceara-movel.
Local: FormaCE - Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação - Rua Pôrto Velho, 401 - João XXIII