Pet Ceará Móvel oferece castração gratuita no bairro João XXIII até domingo, 15

Atendimentos seguem até domingo, 15, no FormaCE; agendamento deve ser feito pelo site da Sepa
O equipamento itinerante do Governo do Ceará, Pet Ceará Móvel, oferece serviços gratuitos de castração de cães e gatos até o próximo domingo, 15, no bairro João XXIII, em Fortaleza. A ação ocorre durante o feriado do Carnaval e tem como objetivo promover a saúde animal e o controle populacional.

Os atendimentos começam a partir das 8 horas, no Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (FormaCE). A iniciativa é aberta ao público e, conforme a Secretaria da Proteção Animal (Sepa), tem foco na prevenção de doenças, na redução do abandono e na promoção da longevidade dos animais de estimação.

Serviços ofertados

Entre os serviços disponibilizados estão a castração gratuita, o atendimento clínico e o encoleiramento antiparasitário, voltado à prevenção de parasitas como pulgas e carrapatos.

O agendamento deve ser realizado previamente por meio do site da Sepa. Os tutores precisam informar dados pessoais e dos animais, além de escolher a data e o horário disponíveis para o procedimento.

Mais de 100 mil atendimentos

Lançado em 2024, o programa já realizou mais de 100 mil atendimentos até setembro de 2025. A iniciativa passou por 25 bairros de Fortaleza, 24 municípios do Interior e também atendeu instituições de proteção animal.

Serviço

Pet Ceará Móvel no João XXIII
Data: 11 a 15 de fevereiro (quarta a domingo)
Horário: A partir das 8 horas
Agendamento: protecaoanimal.ce.gov.br/pet-ceara-movel.
Local: FormaCE - Centro de Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação - Rua Pôrto Velho, 401 - João XXIII

