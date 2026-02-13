Carnaval começa com serviços na Rodoviária de Fortaleza

Carnaval: rodoviária tem ações de conscientização e serviços ao consumidorExpectativa é de que mais de 55 mil passageiros passem pelo terminal durante o feriado; rodoviária teve movimentação tranquila na manhã desta sexta-feira
As primeiras horas de Carnaval foram de serviços e conscientização dos passageiros na Rodoviária João Thomé, em Fortaleza. Durante a manhã desta sexta-feira, 13, equipes de diferentes órgãos estiveram presentes no terminal para conversar com os usuários sobre os direitos e deveres de cada um durante os dias de folia.
Os primeiros a chegar foram os agentes do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) da Capital.
Em operação intitulada "Carnaval na Estrada - viagem com direitos", os técnicos do Procon alertaram sobre quais informações devem ser repassadas pela empresa de transportes na hora da compra e tiraram dúvidas de passageiros sobre reembolso, descontos e como agir em situações de impasse.
"Véspera de Carnaval a gente observa um aumento na demanda de compra de passagens terrestres e por isso que a gente resolveu fazer essa operação para orientar os direitos básicos do consumidor nas viagens terrestres, reforçando o cumprimento desses direitos para cada consumidor", explica Eneylândia Rabelo, assessora da presidência do Procon Fortaleza.
Quem também esteve presente na Rodoviária foi a equipe de Vigilância em Saúde de Fortaleza. Com fanfarra cantando paródias de marchinhas de carnaval, os agentes alertaram para o cuidado com as arboviroses, especialmente a dengue, durante os meses iniciais do ano.
A ação é continuidade de força-tarefa iniciada na semana anterior ao Carnaval, com visitas domiciliares dos agentes de endemias nos bairros onde o mosquito tem maior histórico de reprodução.
"A gente tem um movimento de mobilização social e educação em saúde. Essa fanfarra na Rodoviária João Thomé tem a ver com essa mensagem lúdica. Trazer para a população na forma de música, de paródia, pequenos vídeos, o despertar à responsabilidade que cada um tem em relação a esse compromisso sanitário", explica o coordenador da Vigilância em Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro.
A preocupação com a proliferação do Aedes aegypti e outros tipos de mosquito foi tema não só pela ação da Prefeitura, mas também pela alta presença dos insetos na rodoviária.
Parte dos passageiros ouvidos pelo O POVO demonstraram incômodo com quantidade de mosquitos pairando na área de convivência do terminal, onde os passageiros compram passagens, se alimentam e aguardam os horários de embarque nos ônibus.
Entre esses esteve a técnica em enfermagem Natália Rodrigues, 28, que foi acompanhar a mãe, Léa Rodrigues, para pegar um ônibus rumo a Itapipoca. Para evitar contratempos, as duas chegaram cedo à rodoviária, mas não contavam com os mosquitos e o grande calor que enfrentariam durante a espera.
"O que está deixando a desejar é que está muito quente. Essa época é uma época em que está havendo muitas endemias, então a gente acaba sentindo dificuldade. Às vezes você precisa passar muitas horas aqui. A gente chegou aqui 8h50, ela só vai pegar ônibus 11h40, então a gente vai ficar pelo menos umas duas horas nesse clima", conta a também estudante de fisioterapia.
Empresa de ônibus oferta café da manhã e serviços pré-viagem a clientes
Na área de embarque, um stand colorido e bem animado chamava a atenção de quem passava para embarcar nos ônibus. Era a "Blitz Guanabara", evento realizado pela empresa de viagens terrestres que reúne DJ, café da manhã, trancistas de cabelo, massagem e brindes para os passageiros.
Toda a movimentação chamou a atenção de Joana Ferreira, 47, que embarcava em viagem para o município de Barroquinha, distante 344 quilômetros de Fortaleza. Antes de subir no ônibus, a doméstica parou para arriscar uma tentativa na máquina de brindes da empresa, onde ganhou um copo com tirante.
"Está bom demais. Muito bom mesmo. Foi uma surpresa porque nunca tinha visto. Quando cheguei foi uma surpresa muito grande", afirma.
A gerente comercial da Guanabara, Tatiane Leite, conta que a ação é realizada há 20 anos pela empresa durante o carnaval, com o fito de acolher melhor o passageiro e já embarcá-lo no clima de folia.
Neste carnaval 2026, a ação é realizada nas cidades de Fortaleza, Teresina (PI), João Pessoa (PB), São Luís (MA) e Belém (PA).
"A ideia foi justamente para trazer essa folia, esse acolhimento... É um momento de orientação dos clientes, para que eles se sintam seguros e confortáveis antes de viajar, recebendo todo esse acolhimento da Guanabara", pontua a representante da empresa.
Polícias Rodoviárias Federal e Estadual realizam operações nas estradas durante o feriado
Junto à curtição, é preciso se preocupar também com a segurança nos deslocamentos, especialmente os de grandes distâncias durante o feriado. Foi pensando nisso que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início na última segunda-feira, 9, à "Operação Carnaval 2026 no Ceará", com ações preventivas e de orientações nas estradas federais até o dia 23 de fevereiro.
Com enfoque especial no período de sexta-feira, 13, à quarta-feira de cinzas, 18, a operação trabalhará a prevenção de acidentes com policiamento ostensivo e ações educativas voltadas à conscientização de condutores e passageiros.
Também serão realizadas fiscalizações direcionadas a condutas que representam maior risco à segurança viária, como excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e ultrapassagens proibidas.
As práticas são apontadas pela PRF como diretamente associadas aos sinistros mais graves registrados nas rodovias federais, especialmente em períodos de grande movimentação.
Alguns veículos de carga terão restrição temporária de tráfego em rodovias federais de pista simples a fim de melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o risco de acidentes. A lista de quais são esses veículos e os horários de restrição podem ser conferidos no site da PRF.
Haverá reforço também da Polícia Rodoviária Estadual, essa voltada às rodovias competentes ao Ceará (CEs). Ao todo serão 535 policiais, 25 postos fixos, 75 motos, 12 guinchos e 46 viaturas em campo por dia para ajudar na prevenção de acidentes e penalização de condutas temerárias no trânsito.