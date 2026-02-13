Carnaval começa com serviços na Rodoviária de Fortaleza

Movimentação de pessoas na sexta antes do Carnaval na Rodoviária João Thomé, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

As primeiras horas de Carnaval foram de serviços e conscientização dos passageiros na Rodoviária João Thomé, em Fortaleza. Durante a manhã desta sexta-feira, 13, equipes de diferentes órgãos estiveram presentes no terminal para conversar com os usuários sobre os direitos e deveres de cada um durante os dias de folia. LEIA TAMBÉM | Fortaleza terá retiros religiosos durante carnaval; veja como participar

Os primeiros a chegar foram os agentes do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) da Capital.

Em operação intitulada "Carnaval na Estrada - viagem com direitos", os técnicos do Procon alertaram sobre quais informações devem ser repassadas pela empresa de transportes na hora da compra e tiraram dúvidas de passageiros sobre reembolso, descontos e como agir em situações de impasse. "Véspera de Carnaval a gente observa um aumento na demanda de compra de passagens terrestres e por isso que a gente resolveu fazer essa operação para orientar os direitos básicos do consumidor nas viagens terrestres, reforçando o cumprimento desses direitos para cada consumidor", explica Eneylândia Rabelo, assessora da presidência do Procon Fortaleza. Quem também esteve presente na Rodoviária foi a equipe de Vigilância em Saúde de Fortaleza. Com fanfarra cantando paródias de marchinhas de carnaval, os agentes alertaram para o cuidado com as arboviroses, especialmente a dengue, durante os meses iniciais do ano.

A ação é continuidade de força-tarefa iniciada na semana anterior ao Carnaval, com visitas domiciliares dos agentes de endemias nos bairros onde o mosquito tem maior histórico de reprodução. "A gente tem um movimento de mobilização social e educação em saúde. Essa fanfarra na Rodoviária João Thomé tem a ver com essa mensagem lúdica. Trazer para a população na forma de música, de paródia, pequenos vídeos, o despertar à responsabilidade que cada um tem em relação a esse compromisso sanitário", explica o coordenador da Vigilância em Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro. A preocupação com a proliferação do Aedes aegypti e outros tipos de mosquito foi tema não só pela ação da Prefeitura, mas também pela alta presença dos insetos na rodoviária.

Parte dos passageiros ouvidos pelo O POVO demonstraram incômodo com quantidade de mosquitos pairando na área de convivência do terminal, onde os passageiros compram passagens, se alimentam e aguardam os horários de embarque nos ônibus. Entre esses esteve a técnica em enfermagem Natália Rodrigues, 28, que foi acompanhar a mãe, Léa Rodrigues, para pegar um ônibus rumo a Itapipoca. Para evitar contratempos, as duas chegaram cedo à rodoviária, mas não contavam com os mosquitos e o grande calor que enfrentariam durante a espera. "O que está deixando a desejar é que está muito quente. Essa época é uma época em que está havendo muitas endemias, então a gente acaba sentindo dificuldade. Às vezes você precisa passar muitas horas aqui. A gente chegou aqui 8h50, ela só vai pegar ônibus 11h40, então a gente vai ficar pelo menos umas duas horas nesse clima", conta a também estudante de fisioterapia.