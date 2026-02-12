Câmeras compactas dos anos 2000 são tendência entre geração Z

Câmeras usadas podem ser encontradas por R$ 600 / Crédito: FERNANDA BARROS

Os sistemas de fotografia dos smartphones que permitem imagens cada vez mais nítidas não impediram que as câmeras compactas dos anos 2000 virassem moda entre a geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) ao redor do mundo. No panorama cearense, essa tendência pode ser dimensionada pelo aumento de clientes na loja “SOS Câmeras”, que existe desde o ano 2000, vendendo e consertando máquinas fotográficas, no Centro de Fortaleza.

Atualmente, o estabelecimento repleto de câmeras antigas atende uma média de 10 pessoas por dia, segundo o proprietário da loja, José Cardoso, 60, um técnico com mais de 30 anos de experiência em conserto de câmeras fotográficas.

José Cardoso diz que o público que frequenta sua assistência técnica mudou drasticamente: “antes (os clientes) eram os fotógrafos. Geralmente o fotógrafo tem 30, 40, 50 anos. Mas hoje a média (de idade dos clientes) está mais para 24 (anos) e tem adolescente, também”. A estética dos anos 2000 popularizada por fotos de celebridades e influenciadores nas redes sociais tornaram as câmeras compactas um símbolo desse período. Motivado pelo modismo dos mais jovens, José começou a vender essas máquinas fotográficas há pelo menos três anos. O proprietário da SOS Câmeras, José Cardoso, 60, é um técnico com mais de 30 anos de experiência em conserto de câmeras fotográficas Crédito: FERNANDA BARROS

Uma das clientes da “SOS Câmeras” é a estudante Amanda Gomes,17, que foi ao lugar para comprar a câmera Sony Cyber-shot, impulsionada pela nostalgia estética e pela redescoberta de tendências do passado por meio das redes sociais. “Eu comecei a ver muitas fotos vintage. Eu estou pesquisando e querendo comprar uma câmera digital assim de presente de aniversário, porque eu sempre quis ter uma. Eu tinha uma quando era criancinha e era muito legal. Eu queria muito agora, já que essas coisas voltaram mais agora”, diz Amanda. Além dos saudosismo, a proibição do uso de celulares em sala de aula nas escolas e cursinhos pré-vestibulares, faz os estudantes usarem as câmeras fotográficas como o único meio disponível para registrar momentos com os amigos e o cotidiano escolar.

Nesse cenário, a câmera Sony Cyber-shot virou símbolo das fotos vintage, além de outras linhas, como Canon PowerShot, Nikon Coolpix, Kodak EasyShare e Panasonic Lumix, estão entre os equipamentos mais buscados e também marcaram época. Câmeras como essas deixaram de ser fabricadas e saíram de linha há anos, os interessados em adquirir uma delas costumam recorrer a modelos usados de segunda mão, que custam a partir de R$ 600 em lojas físicas ou plataformas online.

Para Amanda, essa “tendência retrô” faz parte de um ciclo natural de valorização cultural, que resgata tecnologias antes comuns para oferecer uma conexão mais autêntica e sentimental com as memórias vividas.

“Eu acredito que as coisas sempre voltam. O que antes a gente não dava tanto valor, agora a gente passa a dar. Talvez no futuro, vamos dar valor a uma coisa que hoje em dia é muito normal. Talvez no futuro vamos ver as fotos que a gente tirou no celular e vamos pensar: nossa, como a gente era feliz nesse tempo”, opina a estudante. O desejo de fazer foto em câmeras compactas está associado “à satisfação de trazer de volta uma estética que é impactada também pelo saudosismo”, conforme Sidney Simplicio, professor de fotografia do curso de Cinema da Universidade Federal do Ceará (UFC). “Existe um resgate das décadas passadas que acho normal e recorrente em todas as gerações. Existe um saudosismo natural por um tempo que não existe e as pessoas que viveram contam com tanta paixão que contaminam as novas gerações”, afirma Sidney. “Eu mesmo dei de presente minha antiga cybershot para o meu filho usar”, afirma.