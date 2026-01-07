Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio

Em nota à Agência Brasil, o IML diz que o corpo do adolescente foi “liberado e aguarda a retirada pelos familiares."

Luiz Gabriel havia desaparecido na manhã do dia 31 de dezembro, quando foi atingido por onda na arrebentação quando brincava na faixa de areia da praia. Naquele dia, o mar de Copacabana estava agitado, com ressaca, e as ondas chegaram a 2,5 metros.

O adolescente era de Campinas (SP) e estava com familiares na praia.