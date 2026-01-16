Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defensora cobra investigação sobre venda de itens nazistas em Fortaleza após relato de adolescente

Adolescente que compareceu á festa de formatura com uniforme nazista afirmou que comprou vestimentas em feira de Fortaleza
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Após a repercussão nacional do vídeo em que um adolescente de 13 anos aparece vestido com um traje nazista em uma formatura de medicina no Rio Grande do Norte (RN), a Defensoria Pública do Estado do Ceará se manifestou sobre o caso. Nas redes sociais, o jovem afirmou ter adquirido a indumentária em uma feira de Fortaleza.

Para Noemia Landim, supervisora do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e da Juventude (Nadij), a declaração exige uma apuração rigorosa das autoridades. A defensora ressalta a necessidade de verificar se há comércio de produtos relacionados ao nazismo ou a outros crimes de ódio na capital cearense.

A supervisora enfatiza que a Polícia Civil deve investigar não apenas a origem do material, mas também se a venda desses itens está ligada a movimentos organizados de incitação à violência e ao preconceito. A comercialização de símbolos nazistas para fins de divulgação do nazismo é crime no Brasil.

Ato infracional de apologia ao nazismo 

O adolescente de 13 anos de idade compareceu a festa de formatura de medicina no Rio Grande do Norte vestindo um traje nazista. Nas imagens que repercutiram nas redes sociais o garoto aparece fazendo gestos que remetem ao nazismo. A Polícia do Rio Grande do Norte investigava o caso.

A presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), a advogada Erivânia Bernardino, que analisou o caso em entrevista ao O POVO.

A advogada destacou que a incapacidade civil não implica que o adolescente não possa responder pelos atos praticados. Crianças e adolescentes com idade igual ou superior a 12 anos devem responder a ato infracional similar ao crime.

No caso do jovem que aparece nas imagens, existe a implicação de apologia ao nazismo. A lei antirracismo declara que o uso da vestimenta é suficiente para detectar o crime, em caso de adulto. Mas como o caso analisado se trata de um adolescente, a situação gera contestação em torno da intenção.

