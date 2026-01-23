Sexta-feira começa com chuva em Fortaleza; veja previsão e ocorrências

Manhã chuvosa em Fortaleza nesta sexta-feira, 23, causou congestionamento no trânsito e semáforos apagados / Crédito: Daniel Gaber/ Especial para O POVO e Lara Vieira

Ceará registrou chuvas em sete municípios, das 7 horas de quinta-feira, 22, às 7 horas desta sexta, 23, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Uma das localidades com precipitações é Fortaleza, que amanheceu com congestionamento, semáforos apagados e relatos de queda de energia. Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média; VEJA

Cariri, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza concentram as principiais precipitações.

Como foi a chuva em Fortaleza: semáforos apagados e trânsito Uma colisão entre dois veículos particulares foi registrado na BR-116 no início da manhã. O POVO recebeu relatos de semáforos apagados no Centro, no cruzamento da avenida Domingos Olímpio com a rua Conselheiro Tristão, Barão de Aratanha e Jaime Benévolo. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estavam no local orientando os motoristas. Nos bairros de Fátima, Jardim América, Damas e Benfica, população identificou oscilação no fornecimento de energia. Em nota, a Enel Distribuição informou que uma vegetação atingiu a rede elétrica, desligando um religador.

Oscilações foram causadas por manobras para diminuir o impacto aos consumidores. Segundo a Enel, situação encontra-se normalizada. O POVO entrou em contato com a AMC para saber quantos semáforos estão com problemas na Capital. Essa matéria será atualizada mediante retorno. De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), não houve ocorrências de deslizamentos e demais ocorrências no plantão noturno.