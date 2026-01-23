Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sexta-feira começa com chuva em Fortaleza; veja previsão e ocorrências

Sexta-feira começa com chuva em Fortaleza; veja previsão e ocorrências

Ceará registrou chuvas em cinco municípios, das 7 horas de quinta-feira, 22, às 7 horas desta sexta, 23
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará registrou chuvas em sete municípios, das 7 horas de quinta-feira, 22, às 7 horas desta sexta, 23, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Uma das localidades com precipitações é Fortaleza, que amanheceu com congestionamento, semáforos apagados e relatos de queda de energia.

Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média; VEJA

Cariri, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza concentram as principiais precipitações.

Ipaumirim registrou o maior índice, com 9, 8 milímetros (mm).

Segundo dados da Funceme, as demais localidades com precipitações foram Paraipaba (9 mm), Aurora (5 mm), Fortaleza (5 mm), Tururu (4, 6 mm), São Gonçalo do Amarante (2, 1 mm) e Pacatuba (0, 1 mm).

Leia mais

Como foi a chuva em Fortaleza: semáforos apagados e trânsito

Uma colisão entre dois veículos particulares foi registrado na BR-116 no início da manhã. 

O POVO recebeu relatos de semáforos apagados no Centro, no cruzamento da avenida Domingos Olímpio com a rua Conselheiro Tristão, Barão de Aratanha e Jaime Benévolo. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estavam no local orientando os motoristas. 

Nos bairros de Fátima, Jardim América, Damas e Benfica, população identificou oscilação no fornecimento de energia. Em nota, a Enel Distribuição informou que uma vegetação atingiu a rede elétrica, desligando um religador.

Oscilações foram causadas por manobras para diminuir o impacto aos consumidores. Segundo a Enel, situação encontra-se normalizada.

O POVO entrou em contato com a AMC para saber quantos semáforos estão com problemas na Capital. Essa matéria será atualizada mediante retorno.

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), não houve ocorrências de deslizamentos e demais ocorrências no plantão noturno.

Em caso de risco e emergência, a Defesa Civil deve ser acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por meio do número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24 horas para atender demandas da população. 

Previsão do tempo para o Ceará indica estabilidade atmosférica e altas temperaturas

De acordo com a Funceme, a previsão do tempo até este sábado, 24, aponta condições predominantemente de estabilidade atmosférica com céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu sem nuvens no Estado.

Cenário favorece altas temperaturas, principalmente em áreas do centro-sul. No entanto, há possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém durante as próximas madrugadas, bem como na porção noroeste ao longo da tarde desta sexta-feira, 23, e sábado.

Em seguida, espera-se aumento da nebulosidade sobre o território cearense, com possibilidade de acumulados isolados em todas as macrorregiões.

De acordo com o órgão, as pluviosidades previstas estão associadas à atuação de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, além de convecção local favorecida por efeitos como a brisa e a combinação entre temperatura, umidade e relevo.

8 maiores chuvas por posto do dia

  1. Ipaumirim (Posto: SANTO ANTÔNIO): 9, 8 mm;
  2. Paraipaba (Posto: PARAIPABA): 9 mm;
  3. Aurora (Posto: SOLEDADE): 5 mm;
  4. Fortaleza (Posto: FUND.MA.NILVA - ÁGUA FRIA): 5 mm;
  5. Tururu (Posto: TURURU): 4, 6 mm;
  6. São Gonçalo do Amarante (Posto: SANTO AMARO): 2, 1 mm;
  7. Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA): 1, 8 mm;
  8. Pacatuba (Posto: PACATUBA): 0, 1 mm.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar