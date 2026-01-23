Sexta-feira começa com chuva em Fortaleza; veja previsão e ocorrências

Sexta-feira começa com chuva em Fortaleza; veja previsão e ocorrênciasCeará registrou chuvas em cinco municípios, das 7 horas de quinta-feira, 22, às 7 horas desta sexta, 23
Ceará registrou chuvas em sete municípios, das 7 horas de quinta-feira, 22, às 7 horas desta sexta, 23, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Uma das localidades com precipitações é Fortaleza, que amanheceu com congestionamento, semáforos apagados e relatos de queda de energia.
Cariri, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza concentram as principiais precipitações.
Ipaumirim registrou o maior índice, com 9, 8 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, as demais localidades com precipitações foram Paraipaba (9 mm), Aurora (5 mm), Fortaleza (5 mm), Tururu (4, 6 mm), São Gonçalo do Amarante (2, 1 mm) e Pacatuba (0, 1 mm).
Como foi a chuva em Fortaleza: semáforos apagados e trânsito
Uma colisão entre dois veículos particulares foi registrado na BR-116 no início da manhã.
O POVO recebeu relatos de semáforos apagados no Centro, no cruzamento da avenida Domingos Olímpio com a rua Conselheiro Tristão, Barão de Aratanha e Jaime Benévolo. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estavam no local orientando os motoristas.
Nos bairros de Fátima, Jardim América, Damas e Benfica, população identificou oscilação no fornecimento de energia. Em nota, a Enel Distribuição informou que uma vegetação atingiu a rede elétrica, desligando um religador.
Oscilações foram causadas por manobras para diminuir o impacto aos consumidores. Segundo a Enel, situação encontra-se normalizada.
O POVO entrou em contato com a AMC para saber quantos semáforos estão com problemas na Capital. Essa matéria será atualizada mediante retorno.
De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), não houve ocorrências de deslizamentos e demais ocorrências no plantão noturno.
Em caso de risco e emergência, a Defesa Civil deve ser acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por meio do número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24 horas para atender demandas da população.
Previsão do tempo para o Ceará indica estabilidade atmosférica e altas temperaturas
De acordo com a Funceme, a previsão do tempo até este sábado, 24, aponta condições predominantemente de estabilidade atmosférica com céu variando de parcialmente nublado a momentos de céu sem nuvens no Estado.
Cenário favorece altas temperaturas, principalmente em áreas do centro-sul. No entanto, há possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém durante as próximas madrugadas, bem como na porção noroeste ao longo da tarde desta sexta-feira, 23, e sábado.
Em seguida, espera-se aumento da nebulosidade sobre o território cearense, com possibilidade de acumulados isolados em todas as macrorregiões.
De acordo com o órgão, as pluviosidades previstas estão associadas à atuação de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, além de convecção local favorecida por efeitos como a brisa e a combinação entre temperatura, umidade e relevo.
8 maiores chuvas por posto do dia
- Ipaumirim (Posto: SANTO ANTÔNIO): 9, 8 mm;
- Paraipaba (Posto: PARAIPABA): 9 mm;
- Aurora (Posto: SOLEDADE): 5 mm;
- Fortaleza (Posto: FUND.MA.NILVA - ÁGUA FRIA): 5 mm;
- Tururu (Posto: TURURU): 4, 6 mm;
- São Gonçalo do Amarante (Posto: SANTO AMARO): 2, 1 mm;
- Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA): 1, 8 mm;
- Pacatuba (Posto: PACATUBA): 0, 1 mm.