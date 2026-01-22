Permissionários do Beco da Poeira foram cobrados por erro interno do sistema

Reclamações envolviam um reajuste de 40% na cobrança de 2024 para 2025 / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Permissionários do Beco da Poeira, point de vendas de roupas e variedades localizado em Fortaleza, estariam pagando taxas indevidas por mais de um ano. Informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 22, na rádio O POVO CBN, após denúncia de trabalhadores do local. Conforme a rádio O POVO CBN apurou, reclamações envolviam um reajuste de 40% na cobrança de 2024 para 2025, o que representou um aumento de R$ 87 nas mensalidades.

Além de taxa indevida, permissionários reclamam de infraestrutura do espaço Dois permissionários, que terão suas identidades ocultadas, relataram sobre o reajuste inadequado. Um deles alegou que a situação já havia sido levada por ele à Prefeitura, mas, segundo o permissionário, nada mudou. Outra reclamação feita por eles seria sobre a infraestrutura do Beco da Poeira. As fontes citam que fios soltos, buracos no teto e indícios de infiltração podem ser observados pelos transeuntes que passam pelo local.