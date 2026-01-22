Laboratório de Juventudes do Ceará está com inscrições abertas; saiba mais

Projeto reúne formação, mentoria e financiamento para ideias e ações com impacto social. Investimento é de R$ 20 milhões / Crédito: Orlando Fernandes/PReVio

O Laboratório de Juventudes do Ceará (LabJuv) está com inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro. Iniciativa irá apoiar cerca de 2.400 jovens em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape. Projeto, coordenado pelo Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) e pela Secretaria da Juventude (Sejuv), reúne formação, mentoria e financiamento para ideias e ações com impacto social. Investimento é de R$ 20 milhões.

Programa visa ajudar jovens que realizem impacto social Programa é voltado a jovens de 18 a 29 anos que já atuam ou desejam atuar em suas comunidades com ideias que resultem em impacto social. Veja abaixo as propostas a serem contempladas: Artes;



Cultura e economia criativa;



Esporte;



Saúde e bem-estar;



Educação popular e formação cidadã;



Direitos humanos;



Estética urbana e ocupação de espaços públicos;



Memória e identidade;



Meio ambiente e sustentabilidade. “Os jovens conhecem seus desafios e também suas soluções. Nosso papel é dar o suporte para que essas ideias virem mudanças reais”, afirmou em nota Avilton Júnior, coordenador executivo de Prevenção à Violência. Saiba como realizar inscrição e como funciona seleção As inscrições são feitas por um formulário no site do PReVio. Já o edital pode ser consultado neste link. Todos os critérios, prazos e etapas do processo seletivo estão dispostos nos sites.

A seleção ocorre em dois eixos: 1 - Juventudes Criativas e 2 - Juventudes que Transformam. O primeiro é voltado a quem tem ideias inovadoras ainda não desenvolvidas. Os selecionados receberão formação técnica, mentoria especializada, bolsa mensal de R$ 300 reais por oito meses e fomento de R$ 15 mil para executar a iniciativa. Já o segundo é indicado a jovens com atuação comunitária consolidada. O apoio inclui formação online, mentoria e bolsa mensal de R$ 300 reais por dez meses, para fortalecer e ampliar ações em andamento.