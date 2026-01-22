Laboratório de Juventudes do Ceará está com inscrições abertas; saiba mais

Laboratório de Juventudes do Ceará está com inscrições abertas; saiba maisPrograma irá apoiar mais de 2 mil jovens em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape
O Laboratório de Juventudes do Ceará (LabJuv) está com inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro. Iniciativa irá apoiar cerca de 2.400 jovens em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape.
Projeto, coordenado pelo Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) e pela Secretaria da Juventude (Sejuv), reúne formação, mentoria e financiamento para ideias e ações com impacto social. Investimento é de R$ 20 milhões.
Programa visa ajudar jovens que realizem impacto social
Programa é voltado a jovens de 18 a 29 anos que já atuam ou desejam atuar em suas comunidades com ideias que resultem em impacto social. Veja abaixo as propostas a serem contempladas:
- Artes;
- Cultura e economia criativa;
- Esporte;
- Saúde e bem-estar;
- Educação popular e formação cidadã;
- Direitos humanos;
- Estética urbana e ocupação de espaços públicos;
- Memória e identidade;
- Meio ambiente e sustentabilidade.
“Os jovens conhecem seus desafios e também suas soluções. Nosso papel é dar o suporte para que essas ideias virem mudanças reais”, afirmou em nota Avilton Júnior, coordenador executivo de Prevenção à Violência.
Saiba como realizar inscrição e como funciona seleção
As inscrições são feitas por um formulário no site do PReVio. Já o edital pode ser consultado neste link. Todos os critérios, prazos e etapas do processo seletivo estão dispostos nos sites.
A seleção ocorre em dois eixos: 1 - Juventudes Criativas e 2 - Juventudes que Transformam. O primeiro é voltado a quem tem ideias inovadoras ainda não desenvolvidas.
Os selecionados receberão formação técnica, mentoria especializada, bolsa mensal de R$ 300 reais por oito meses e fomento de R$ 15 mil para executar a iniciativa.
Já o segundo é indicado a jovens com atuação comunitária consolidada. O apoio inclui formação online, mentoria e bolsa mensal de R$ 300 reais por dez meses, para fortalecer e ampliar ações em andamento.
Para sanar dúvidas ou obter mais informações, os interessados podem buscar apoio nas Casas da Juventude Cearense (CaJus). Confira abaixo o endereço:
- Avenida Gen. Osório de Paiva, 6200, Canindezinho. Fortaleza (CE) | WhatsApp: (85) 98149 4087
- Rua 30 de Maio, 44, Genibaú. Fortaleza (CE) | WhatsApp: (85) 98663 3774
- Avenida Washington Soares, 8130, Messejana. Fortaleza (CE) | WhatsApp: (85) 99613 1007
Serviço
Inscrições para o Laboratório de Juventudes do Ceará (LabJuv)
Até quando: 11/2
Inscrições e edital: https://www.juventude.ce.gov.br
Gratuito