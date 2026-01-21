Ceará registra chuva em 28 municípios; confira a previsão

Ceará registra chuva em 28 municípios; confira a previsãoO maior acumulado nas últimas 24 horas foi registrado no município de Barro (52mm), na região do Cariri
Ceará registrou chuva em pelo menos 28 municípios, entre 7 horas de terça-feira, 20, as 7 horas desta quarta, 21, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Prognóstico da quadra chuvosa no Estado será divulgado nesta quarta pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Quinze municípios cearenses tiveram alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). O alerta iniciou às 8h30min de terça-feira, 20, e é válido até 23h59 desta quarta-feira, 21.
Os maiores acumulados foram notificados na região do Cariri. O município de Barro, há 404,61 km de Fortaleza, lidera com 52 milímetros (mm).
Na sequência, os municípios de Aurora (27.2mm), Milagres (23mm), Juazeiro do Norte (21mm) e Brejo Santo (18mm), acumularam os maiores índices da região.
O município de Orós (21mm), na região Jaguaribana, também registrou chuva acima dos 20mm.
Em Fortaleza, o posto da Defesa Civil registrou um acumulado de 1mm, até às 7h30min.
Confira a previsão para esta quarta-feira, 21:
Conforme previsão da Funceme, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado na faixa litorânea, na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, onde podem ocorrer chuvas isoladas.
Durante a tarde, o céu deve continuar variando de nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
Para a noite, a previsão indica a permanência da nebulosidade, com o céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e no Litoral Norte.