Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará registra chuva em 28 municípios; confira a previsão

Ceará registra chuva em 28 municípios; confira a previsão

O maior acumulado nas últimas 24 horas foi registrado no município de Barro (52mm), na região do Cariri
Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará registrou chuva em pelo menos 28 municípios, entre 7 horas de terça-feira, 20, as 7 horas desta quarta, 21, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Prognóstico da quadra chuvosa no Estado será divulgado nesta quarta pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Quinze municípios cearenses tiveram alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). O alerta iniciou às 8h30min de terça-feira, 20, e é válido até 23h59 desta quarta-feira, 21. 

Leia mais

Os maiores acumulados foram notificados na região do Cariri. O município de Barro, há 404,61 km de Fortaleza, lidera com 52 milímetros (mm).

Na sequência, os municípios de Aurora (27.2mm), Milagres (23mm), Juazeiro do Norte (21mm) e Brejo Santo (18mm), acumularam os maiores índices da região.

O município de Orós (21mm), na região Jaguaribana, também registrou chuva acima dos 20mm.

Em Fortaleza, o posto da Defesa Civil registrou um acumulado de 1mm, até às 7h30min.

Confira a previsão para esta quarta-feira, 21:

Conforme previsão da Funceme, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado na faixa litorânea, na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, onde podem ocorrer chuvas isoladas.

Durante a tarde, o céu deve continuar variando de nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Para a noite, a previsão indica a permanência da nebulosidade, com o céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e no Litoral Norte.

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar