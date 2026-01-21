Ceará registra chuva em 28 municípios; confira a previsão

Imagem de apoio ilustrativo: chuvas em Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ceará registrou chuva em pelo menos 28 municípios, entre 7 horas de terça-feira, 20, as 7 horas desta quarta, 21, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Prognóstico da quadra chuvosa no Estado será divulgado nesta quarta pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Quinze municípios cearenses tiveram alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). O alerta iniciou às 8h30min de terça-feira, 20, e é válido até 23h59 desta quarta-feira, 21.