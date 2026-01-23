Professores da rede estadual do Ceará terão 5,4% de reajuste, anuncia Elmano

Professores da rede estadual do Ceará terão 5,4% de reajuste, anuncia ElmanoDe acordo com o governador, o projeto deverá ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em fevereiro
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou o reajuste de 5,4% no Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais da Educação do Estado, na manhã desta sexta-feira, 23.
A atualização atende à medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quarta-feira, 21, que aumenta o piso da categoria de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.
De acordo com Elmano, o projeto deverá ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em fevereiro, após o retorno dos trabalhos da Casa. O reajuste, segundo o gestor, respeitará a data-base da categoria.
“É assim que nós queremos fazer, valorizar, reconhecer e garantir o piso do magistério no estado do Ceará”, afirmou Elmano em live nas redes sociais.
Para a titular da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), Eliana Estrela, o anúncio representa o compromisso do Governo com os professores da rede estadual de ensino.
"Eu estou muito feliz de estar aqui neste momento. Com certeza, o senhor reafirmando mais ainda o compromisso com as nossas professoras, com os nossos professores, que nos orgulham muito desse trabalho. E o senhor comprometido cada vez mais com a nossa categoria, com a nossa educação, que avança cada vez mais", declarou a secretária durante a trasmissão ao vivo.
Deputado estadual e líder do Governo na Alece, Guilherme Sampaio (PT), destacou que Ceará tem a melhor carreira do magistério do País. "E essa decisão que o senhor agora anuncia, que dialoga com a luta sindical, ela permite que nós consolidemos essa política de valorização aqui no Estado do Ceará como um patrimônio da nossa educação".
Apeoc comemora o anúncio e cobra audiência para o avanço da pauta
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos das Secretarias de Educação e Cultura do Estado e dos Municípios (Apeoc), Anízio Melo, esteve presente durante o anúncio do governador.
O reajuste repercute na carreira e retroativo a janeiro para todos os professores efetivos, temporários e aposentados. Além do reacerto, a Apeoc destacou que concursos públicos, pecúnia alimentação e o pagamento do retroativo das promoções também estão na ordem do dia do Sindicato.
Nas redes sociais, Anízio comemorou a garantia do governador, mas ressaltou as outras demandas da categoria. "Na ocasião, também deixamos claro ao governador que nossa pauta, aprovada pela categoria nos 36 encontros, vai muito além do piso. Queremos audiência com o governador para discutirmos toda a pauta".