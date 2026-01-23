Professores da rede estadual do Ceará terão 5,4% de reajuste, anuncia Elmano

Imagem de apoio ilustrativo. Elmano anuncia pagamento do reajuste de 5,4% para professores da rede estadual / Crédito: FERNANDA BARROS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou o reajuste de 5,4% no Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais da Educação do Estado, na manhã desta sexta-feira, 23. A atualização atende à medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quarta-feira, 21, que aumenta o piso da categoria de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.





De acordo com Elmano, o projeto deverá ser enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em fevereiro, após o retorno dos trabalhos da Casa. O reajuste, segundo o gestor, respeitará a data-base da categoria. "É assim que nós queremos fazer, valorizar, reconhecer e garantir o piso do magistério no estado do Ceará", afirmou Elmano em live nas redes sociais.

Para a titular da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), Eliana Estrela, o anúncio representa o compromisso do Governo com os professores da rede estadual de ensino. "Eu estou muito feliz de estar aqui neste momento. Com certeza, o senhor reafirmando mais ainda o compromisso com as nossas professoras, com os nossos professores, que nos orgulham muito desse trabalho. E o senhor comprometido cada vez mais com a nossa categoria, com a nossa educação, que avança cada vez mais", declarou a secretária durante a trasmissão ao vivo.