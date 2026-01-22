Após anos de tentativas, jovens do Interior são aprovadas em Medicina na Uece

Aprovação na UECE foi anunciada no último dia 14 de janeiro / Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

Um dos cursos mais disputados nas universidades brasileiras é, sem dúvida, Medicina. Para muitos jovens, o sonho de vestir o jaleco branco exige anos de estudo e uma rotina exaustiva que envolve renúncias que podem afetar sua vida social, emocional e financeira.



Essa realidade foi vivida por Fernanda Uchôa, de 21 anos, e Kaylane Rodrigues, de 20. Após várias tentativas, as jovens conquistaram no último dia 14 de janeiro, a aprovação no curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Vindas do interior do Estado e de famílias humildes, as duas compartilham histórias marcadas por dificuldades e apoio familiar.

O esforço que deu resultado Fernanda é natural da zona rural de Boa Viagem, a cerca de 98 quilômetros de Fortaleza. Filha de um agricultor e de uma agente de saúde, ela cresceu ao lado das duas irmãs, sempre estudando em escolas públicas e enfrentando desafios diários para ter acesso à educação. Ela conta que apesar das dificuldades, os pais sempre priorizaram sua educação, bem como de suas irmãs. Fernanda Uchôa Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Durante o ensino médio, Fernanda precisava percorrer cerca de 20 quilômetros diariamente até o centro da cidade, onde se localiza a escola. Em períodos de inverno, o trajeto se tornava ainda mais complicado, exigindo travessias de rios e longos deslocamentos. Mesmo assim, o incentivo da família foi decisivo para que ela seguisse estudando. Após concluir o ensino médio, Fernanda decidiu tentar Medicina. Sem acesso a cursinhos presenciais no interior, mudou-se para Fortaleza em 2023, passando a morar com uma das irmãs. Nessa época, conheceu o Projeto Oportunize que oferece bolsas de estudo integrais para jovens e adultos de baixa renda. Ela conta que graças ao projeto conseguiu ingressar no cursinho pré-vestibular do Ari de Sá, onde estudou de forma intensa para o vestibular.

Após cinco tentativas sem sucesso, entre Enem e Uece, Fernanda resolveu recorrer ao plano B e em 2024 ingressou no curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Ceará (UFC). Porém, nunca abandonou o sonho de cursar medicina. Mesmo diante do cansaço emocional, decidiu tentar mais uma vez. A aprovação veio de forma inesperada. No segundo semestre de 2025, sem grandes expectativas, Fernanda realizou a prova da Uece de forma tranquila, apoiada nos conhecimentos acumulados ao longo dos anos. Ao conferir o resultado, custou a acreditar no próprio nome entre os aprovados. “Foi uma mistura de incredulidade e alegria. Chorei muito com a minha família. Ver que todo aquele esforço não foi em vão foi muito gratificante”, conta.

Para ela, a maturidade emocional e a tranquilidade no dia da prova foram determinantes. “Às vezes, o conhecimento a gente já tem, mas o emocional atrapalha. Dessa vez, fui em paz”, afirma. Um sonho que nasceu na infância Kaylane Rodrigues, por sua vez, nasceu em Fortaleza, mas cresceu no município de Pentecoste. O desejo de cursar Medicina surgiu ainda na infância, a partir de uma experiência com sua avó, que sofria de psoríase, uma doença genética que causa manchas vermelhas, espessas e escamosas na pele. Apesar de não comprometer diretamente a saúde física, o preconceito das pessoas ao associar a doença a lepra impactava diretamente sua saúde emocional.