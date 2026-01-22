Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após anos de tentativas, jovens do Interior são aprovadas em Medicina na Uece

Fernanda Uchôa e Kaylane Rodrigues enfrentaram dificuldades financeiras, distância e múltiplos vestibulares até conquistarem a vaga em 2026
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Um dos cursos mais disputados nas universidades brasileiras é, sem dúvida, Medicina. Para muitos jovens, o sonho de vestir o jaleco branco exige anos de estudo e uma rotina exaustiva que envolve renúncias que podem afetar sua vida social, emocional e financeira.

Essa realidade foi vivida por Fernanda Uchôa, de 21 anos, e Kaylane Rodrigues, de 20. Após várias tentativas, as jovens conquistaram no último dia 14 de janeiro, a aprovação no curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Vindas do interior do Estado e de famílias humildes, as duas compartilham histórias marcadas por dificuldades e apoio familiar.

O esforço que deu resultado

Fernanda é natural da zona rural de Boa Viagem, a cerca de 98 quilômetros de Fortaleza. Filha de um agricultor e de uma agente de saúde, ela cresceu ao lado das duas irmãs, sempre estudando em escolas públicas e enfrentando desafios diários para ter acesso à educação.

Ela conta que apesar das dificuldades, os pais sempre priorizaram sua educação, bem como de suas irmãs.

Durante o ensino médio, Fernanda precisava percorrer cerca de 20 quilômetros diariamente até o centro da cidade, onde se localiza a escola. Em períodos de inverno, o trajeto se tornava ainda mais complicado, exigindo travessias de rios e longos deslocamentos. Mesmo assim, o incentivo da família foi decisivo para que ela seguisse estudando.

Após concluir o ensino médio, Fernanda decidiu tentar Medicina. Sem acesso a cursinhos presenciais no interior, mudou-se para Fortaleza em 2023, passando a morar com uma das irmãs.

Nessa época, conheceu o Projeto Oportunize que oferece bolsas de estudo integrais para jovens e adultos de baixa renda. Ela conta que graças ao projeto conseguiu ingressar no cursinho pré-vestibular do Ari de Sá, onde estudou de forma intensa para o vestibular.

Após cinco tentativas sem sucesso, entre Enem e Uece, Fernanda resolveu recorrer ao plano B e em 2024 ingressou no curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Ceará (UFC). Porém, nunca abandonou o sonho de cursar medicina. Mesmo diante do cansaço emocional, decidiu tentar mais uma vez.

A aprovação veio de forma inesperada. No segundo semestre de 2025, sem grandes expectativas, Fernanda realizou a prova da Uece de forma tranquila, apoiada nos conhecimentos acumulados ao longo dos anos. Ao conferir o resultado, custou a acreditar no próprio nome entre os aprovados.

“Foi uma mistura de incredulidade e alegria. Chorei muito com a minha família. Ver que todo aquele esforço não foi em vão foi muito gratificante”, conta.

Para ela, a maturidade emocional e a tranquilidade no dia da prova foram determinantes. “Às vezes, o conhecimento a gente já tem, mas o emocional atrapalha. Dessa vez, fui em paz”, afirma.

Um sonho que nasceu na infância

Kaylane Rodrigues, por sua vez, nasceu em Fortaleza, mas cresceu no município de Pentecoste.

O desejo de cursar Medicina surgiu ainda na infância, a partir de uma experiência com sua avó, que sofria de psoríase, uma doença genética que causa manchas vermelhas, espessas e escamosas na pele. Apesar de não comprometer diretamente a saúde física, o preconceito das pessoas ao associar a doença a lepra impactava diretamente sua saúde emocional.

“Ela me contou tudo o que passou por conta da doença. Aquilo me marcou muito e despertou em mim a vontade de mudar a realidade de outras pessoas”, relembra.

Kaylane Rodrigues
Kaylane Rodrigues Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Inicialmente, Kaylane não se via como estudante de Medicina. Vinda do interior, sem referências próximas na área, o curso parecia distante e inacessível. O sonho, no entanto, ganhou força em 2021, após a morte da avó em decorrência da Covid-19.

Durante o ensino médio, grande parte das aulas ocorreu de forma remota por causa da pandemia, o que segundo ela dificultou a construção de uma base sólida de conteúdos. Ainda assim, Kaylane decidiu se dedicar ao vestibular e, em 2023, mudou-se para Fortaleza para tentar uma vaga em cursinhos da capital, contando com o apoio financeiro da família.

O caminho foi marcado por incertezas, especialmente no segundo semestre daquele ano, quando os recursos financeiros começaram a faltar. “Chegava o fim do mês sem saber se conseguiria continuar estudando”, relata.

Assim como Fernanda, kaylane também teve ajuda do Projeto Oportunize em sua jornada. Mesmo Já tendo conseguido bolsa de 100% no curso preparatório do Ari de Sá, o projeto fez questão custear todo o material escolar, bem como os livros e o almoço da semana.

Os primeiros resultados positivos surgiram quando Kaylane conseguiu avançar para a segunda fase do vestibular da Uece, o que reforçou a confiança de que estava no caminho certo. Em 2024, com maior estabilidade, conseguiu melhorar significativamente suas notas, especialmente na redação, aproximando-se cada vez mais da aprovação.

No fim de 2024, voltou a alcançar a segunda fase do vestibular e, apesar da concorrência acirrada, manteve-se confiante. A aprovação, segundo ela, simboliza não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também a superação de um ciclo de dificuldades.

“Só passa quem não desiste”

Apesar de trajetórias diferentes, Fernanda e Kaylane compartilham um elemento comum em suas histórias: a persistência. A pedido do O POVO, as duas Jovens deixaram uma mensagem de incentivo para os estudantes que sonham em ingressar no ensino superior.

Kaylane destaca que o percurso até a aprovação exigiu paciência e resiliência. Segundo ela, cada tentativa trouxe aprendizados importantes, que contribuíram para o amadurecimento.

“Nem sempre a resposta vem no tempo que a gente espera, mas continuar tentando foi essencial para chegar até aqui”, avalia.

Fernanda ressalta que cada um tem o seu tempo e que apesar das dificuldades no percurso continuar tentando é essencial para o sucesso

“Não desista dos seus objetivos, pois só passa quem não desiste. A caminha de ninguém é linear e vezes demora, mas não significa que não vai acontecer ”, afirma.

 

