VLT: motoristas criticam sinalização na av. Carlos Jereissati

Interdição provisória em dois trechos da avenida Carlos Jereissati. O bloqueio abrange aproximadamente 2,4 quilômetros e faz parte das obras da nova linha VLT Aeroporto–Castelão / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Dois trechos da avenida Carlos Jereissati, em Fortaleza, foram interditados provisoriamente para o avanço das obras da nova linha de Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) Aeroporto–Castelão. O anúncio foi divulgado pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), na sexta-feira, 16. O bloqueio ocorre nas faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos da avenida, no trecho entre o Aeroporto Internacional de Fortaleza e o viaduto de acesso à avenida Alberto Craveiro. A interdição conta com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Em nota ao O POVO, a Seinfra afirmou que as interdições devem permanecer até o primeiro semestre de 2027, período previsto para a conclusão do empreendimento, sendo "necessárias para viabilizar a circulação do maquinário pesado utilizado na execução das fundações e dos pilares do trecho elevado, além de garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores".

Em seguida, a pasta informou que devem ser executados os blocos de fundação, cuja ferragem já está sendo produzida no canteiro central da obra. Na sequência, serão instalados os pilares que irão sustentar a estrutura elevada por onde passarão os trilhos do sistema. “Ao todo, serão executadas 556 estacas ao longo da avenida Carlos Jereissati para a sustentação dos pilares do trecho elevado do VLT. A previsão é de que a etapa de execução das estacas seja concluída até março de 2026, mantendo o ritmo programado da obra”, afirma a pasta. O projeto do VLT contou com investimento de R$180 milhões. A expectativa é que seja concluído antes da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que terá Fortaleza como uma das cidades-sede.

Motoristas relatam mudanças no trânsito e sinalização insuficiente Em visita aos trechos interditados, na manhã desta segunda-feira, 19, O POVO conversou com motoristas e transeuntes que trafegavam pela Av. Carlos Jereissati para entender os impactos da interdição na rotina de quem transita pela região. O motorista de aplicativo Fábio Júnior, 23, passou pela via durante a instalação dos tapumes no trecho interditado da avenida. Em entrevista ao O POVO, o motoqueiro afirmou que o trânsito na região estava mais complicado devido aos bloqueios e criticou a falta de sinalização antecipada.