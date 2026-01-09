VLT Ramal Aeroporto tem 90% das obras concluídas

Obras do Ramal VLT Aeroporto atingem 90% de conclusão / Crédito: Erivaldo Vieira / Divulgação Seinfra

O ramal do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que conecta a estação Expedicionários e a entrada principal do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, conta com 90% das obras concluídas, segundo informou o Governo do Estado do Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com extensão de 2.430 metros, dos quais 500 metros serão em trecho elevado, o trecho vai ligar a Linha Nordeste, por meio da Estação Expedicionários, com o Aeroporto Internacional de Fortaleza, fazendo com que 35 mil pessoas por dia possam acessar o destino.

Infraestrutura aliada Entre os objetivos destacados pelo secretário da Infraestrutura também está o acesso aos habitantes de Fortaleza a equipamentos locais, facilitando o deslocamento na Capital. Obras do Ramal VLT Aeroporto atingem 90% de conclusão Crédito: Erivaldo Vieira / Divulgação Seinfra “Conseguimos aliar mobilidade urbana com um grande polo esportivo e cultural de 18 mil metros quadrados, que será entregue juntamente com essa obra e beneficiará milhares de pessoas no entorno”,