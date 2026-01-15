Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Data center do TikTok inicia obras no Pecém

Data center do TikTok inicia obras no Pecém

A previsão de entrega para a primeira etapa é no fim de 2027, segundo afirmou ao O POVO Rodrigo Abreu, CEO da Omnia
Atualizado às Autor Beatriz Cavalcante
Autor
Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As obras do data center da big tech chinesa Bytedance, proprietária do TikTok, foram iniciadas, segundo informou ao O POVO Rodrigo Abreu, CEO na Omnia Data Centers, responsável pela construção e operação do empreendimento.

"A nossa autorização já foi emitida para fazer todos os manejos. A gente começou a fase de obra na semana passada e agora é um processo gradual. Estamos fazendo a terraplanagem. Depois, entra na fase de fundação dos edifícios, construção, até a previsão de entrega, que é a primeira sala funcionando. Mas são várias entregas intercaladas", afirmou.

Leia mais

Iniciados os trabalhos, a projeção de conclusão desta primeira etapa do data center é para o fim de 2027, com todo o projeto concluído ao término de 2028, segundo estima o executivo.

Mesmo após a operação de mudança societária, a composição do negócio ainda envolve a Casa dos Ventos, que deve fornecer energia renovável, enquanto a Omnia deve construir e administrar o empreendimento tendo a Bytedance como cliente principal.

Investimentos

Estimado em R$ 200 bilhões, o projeto tem parceria com o governo cearense e o Governo Federal, com estimativa de uma contrapartida das empresas de R$ 15 milhões para os anacés, segundo já afirmou o governador Elmano de Freitas (PT), além de aportes não revelados em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Mas é apenas um dos cinco data centers planejados pela Bytedance para o Complexo do Pecém. Há dez dias, a empresa recebeu a autorização do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação do Ceará (CZPE) para a administração de um hub de data centers no Estado.

Foi o segundo consentimento, após relatório favorável emitido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A projeção de investimentos para o hub mais que dobra o aporte inicial, chegando a R$ 571 bilhões.

Lula encontra CEO do TikTok um dia antes de Assembleia Geral da ONU, nos EUA | O POVO NEWS

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Empresas empregos governo lula lula governo elmano

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar