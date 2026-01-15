Data center do TikTok inicia obras no Pecém

Rodrigou Abreu estima que todo o projeto do data center do Tik Tok seja concluído até o fim de 2028 / Crédito: AURÉLIO ALVES

As obras do data center da big tech chinesa Bytedance, proprietária do TikTok, foram iniciadas, segundo informou ao O POVO Rodrigo Abreu, CEO na Omnia Data Centers, responsável pela construção e operação do empreendimento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A nossa autorização já foi emitida para fazer todos os manejos. A gente começou a fase de obra na semana passada e agora é um processo gradual. Estamos fazendo a terraplanagem. Depois, entra na fase de fundação dos edifícios, construção, até a previsão de entrega, que é a primeira sala funcionando. Mas são várias entregas intercaladas", afirmou.