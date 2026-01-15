Data center do TikTok inicia obras no Pecém

Data center do TikTok inicia obras no PecémA previsão de entrega para a primeira etapa é no fim de 2027, segundo afirmou ao O POVO Rodrigo Abreu, CEO da Omnia
As obras do data center da big tech chinesa Bytedance, proprietária do TikTok, foram iniciadas, segundo informou ao O POVO Rodrigo Abreu, CEO na Omnia Data Centers, responsável pela construção e operação do empreendimento.
"A nossa autorização já foi emitida para fazer todos os manejos. A gente começou a fase de obra na semana passada e agora é um processo gradual. Estamos fazendo a terraplanagem. Depois, entra na fase de fundação dos edifícios, construção, até a previsão de entrega, que é a primeira sala funcionando. Mas são várias entregas intercaladas", afirmou.
Iniciados os trabalhos, a projeção de conclusão desta primeira etapa do data center é para o fim de 2027, com todo o projeto concluído ao término de 2028, segundo estima o executivo.
Mesmo após a operação de mudança societária, a composição do negócio ainda envolve a Casa dos Ventos, que deve fornecer energia renovável, enquanto a Omnia deve construir e administrar o empreendimento tendo a Bytedance como cliente principal.
Investimentos
Estimado em R$ 200 bilhões, o projeto tem parceria com o governo cearense e o Governo Federal, com estimativa de uma contrapartida das empresas de R$ 15 milhões para os anacés, segundo já afirmou o governador Elmano de Freitas (PT), além de aportes não revelados em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Mas é apenas um dos cinco data centers planejados pela Bytedance para o Complexo do Pecém. Há dez dias, a empresa recebeu a autorização do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação do Ceará (CZPE) para a administração de um hub de data centers no Estado.
Foi o segundo consentimento, após relatório favorável emitido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A projeção de investimentos para o hub mais que dobra o aporte inicial, chegando a R$ 571 bilhões.
