Adolescente é apreendido suspeito de homicídio na Granja Lisboa

Jovem de 17 anos foi localizado no bairro Sapiranga. Marcelo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi morto na sexta-feira, 16, na rua João Gentil

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela suspeita de ter participado do assassinato de um homem no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Enquanto o homicídio ocorreu no início da tarde dessa sexta-feira, 16, a apreensão se deu na madrugada deste sábado, 17.

Marcelo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros em frente a um estabelecimento localizado na rua João Gentil. A Polícia Civil do Estado (PC-CE) divulgou que, após a investigação identificar indícios da participação do adolescente no caso, oficiais investigadores foram até a casa dele, localizada no bairro Sapiranga.