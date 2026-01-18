Adolescente é apreendido suspeito de homicídio na Granja Lisboa

Adolescente é apreendido suspeito de homicídio na Granja LisboaJovem de 17 anos foi localizado no bairro Sapiranga. Marcelo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi morto na sexta-feira, 16, na rua João Gentil
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela suspeita de ter participado do assassinato de um homem no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Enquanto o homicídio ocorreu no início da tarde dessa sexta-feira, 16, a apreensão se deu na madrugada deste sábado, 17.
Marcelo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros em frente a um estabelecimento localizado na rua João Gentil. A Polícia Civil do Estado (PC-CE) divulgou que, após a investigação identificar indícios da participação do adolescente no caso, oficiais investigadores foram até a casa dele, localizada no bairro Sapiranga.
O jovem foi apreendido e, em buscas feitas na residência, foi encontrado um celular que constava como roubado.
“Diante da situação, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada e plantonista da PCCE, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, informou a PC-CE, que não repassou informações sobre as supostas motivações do homicídio.
“A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DH) segue com os trabalhos investigativos em andamento com o intuito de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com o crime”.
