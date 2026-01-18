Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adolescente é apreendido suspeito de homicídio na Granja Lisboa

Jovem de 17 anos foi localizado no bairro Sapiranga. Marcelo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi morto na sexta-feira, 16, na rua João Gentil
Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela suspeita de ter participado do assassinato de um homem no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Enquanto o homicídio ocorreu no início da tarde dessa sexta-feira, 16, a apreensão se deu na madrugada deste sábado, 17.

Marcelo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros em frente a um estabelecimento localizado na rua João Gentil. A Polícia Civil do Estado (PC-CE) divulgou que, após a investigação identificar indícios da participação do adolescente no caso, oficiais investigadores foram até a casa dele, localizada no bairro Sapiranga.

O jovem foi apreendido e, em buscas feitas na residência, foi encontrado um celular que constava como roubado.

“Diante da situação, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada e plantonista da PCCE, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, informou a PC-CE, que não repassou informações sobre as supostas motivações do homicídio.

“A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DH) segue com os trabalhos investigativos em andamento com o intuito de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com o crime”. 

 

