Obras dos espaços gastronômicos no Náutico terminam em 2026

Fortaleza, CE, BR 16.07.25 Fachada do Clube Nautico Atlético Cearense (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Dois novos espaços gastronômicos do Clube Náutico Atlético Cearense, em Fortaleza (CE), já estão com as obras em andamento, com previsão de finalização para junho de 2026. Mudanças serão vistas logo nas fachadas voltadas para a avenida Beira-Mar e rua Desembargador Moreira. O movimento faz parte do projeto de revitalização do local, com aporte estimado de R$ 11 milhões, além de 155 empregos.

São dois empreendimentos em construção. O Boteco Náutico tem cerca de 1.200 metros quadrados (m²), com gastronomia focada em frutos-do-mar, área climatizada e área aberta para atender associados, frequentadores da praia e visitantes.

Já o Caravela Portuguesa terá 280 m², voltado para café, comidas rápidas e serviços direcionados ao público que pratica esportes ao ar livre na região, além de moradores e turistas. Rafaela Vasconcelos assina o projeto arquitetônico do Caravela Portuguesa e, em parceria com a equipe responsável pelo Boteco, acompanha o processo de requalificação em andamento na zona leste de Fortaleza.

Nova fachada do Clube Náutico Atlético Cearense, na avenida Beira-Mar Crédito: Arquiteta Rafaela Vasconcelos/Clube Náutico Atlético Cearense/Divulgação Dentre as intervenções do projeto estão o rebaixamento do muro frontal do Náutico, de 2,80 metros (m) para 1,80 m, a substituição de trechos de gradil por áreas envidraçadas e a criação de novos acessos visuais entre o clube e a Cidade. A promessa do Náutico é realizar o paisagismo e a revitalização dos calçadões no entorno imediato, abrangendo tanto a avenida Beira-Mar quanto a rua Desembargador Moreira, como forma de contrapartida.

Sobre as liberações, os empreendimentos já receberam alvará para início das etapas de preparação do canteiro de obras, incluindo retirada de esquadrias, adequações estruturais e instalação de tapumes, energia e água. Imagem de como vai ficar a área interna do Caravela Portuguesa Crédito: Arquiteta Rafaela Vasconcelos/Clube Náutico Atlético Cearense/Divulgação Conforme o presidente do clube, Henrique Vasconcelos, o projeto reforça a estratégia de ampliar a presença econômica e social do Náutico na região.