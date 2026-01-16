Obras dos espaços gastronômicos no Náutico terminam em 2026

Obras de espaços gastronômicos no Náutico têm previsão para junho de 2026Estão em construção o Boteco Náutico, com gastronomia focada em frutos-do-mar, e o Caravela Portuguesa, focado em café, comidas rápidas e serviços para quem pratica esportes ao ar livre
Dois novos espaços gastronômicos do Clube Náutico Atlético Cearense, em Fortaleza (CE), já estão com as obras em andamento, com previsão de finalização para junho de 2026. Mudanças serão vistas logo nas fachadas voltadas para a avenida Beira-Mar e rua Desembargador Moreira.
O movimento faz parte do projeto de revitalização do local, com aporte estimado de R$ 11 milhões, além de 155 empregos.
São dois empreendimentos em construção. O Boteco Náutico tem cerca de 1.200 metros quadrados (m²), com gastronomia focada em frutos-do-mar, área climatizada e área aberta para atender associados, frequentadores da praia e visitantes.
Já o Caravela Portuguesa terá 280 m², voltado para café, comidas rápidas e serviços direcionados ao público que pratica esportes ao ar livre na região, além de moradores e turistas.
Rafaela Vasconcelos assina o projeto arquitetônico do Caravela Portuguesa e, em parceria com a equipe responsável pelo Boteco, acompanha o processo de requalificação em andamento na zona leste de Fortaleza.
Dentre as intervenções do projeto estão o rebaixamento do muro frontal do Náutico, de 2,80 metros (m) para 1,80 m, a substituição de trechos de gradil por áreas envidraçadas e a criação de novos acessos visuais entre o clube e a Cidade.
A promessa do Náutico é realizar o paisagismo e a revitalização dos calçadões no entorno imediato, abrangendo tanto a avenida Beira-Mar quanto a rua Desembargador Moreira, como forma de contrapartida.
Sobre as liberações, os empreendimentos já receberam alvará para início das etapas de preparação do canteiro de obras, incluindo retirada de esquadrias, adequações estruturais e instalação de tapumes, energia e água.
Conforme o presidente do clube, Henrique Vasconcelos, o projeto reforça a estratégia de ampliar a presença econômica e social do Náutico na região.
“A abertura dos novos empreendimentos deve fortalecer o papel do clube como espaço de convivência e lazer, ao mesmo tempo em que amplia o fluxo qualificado na orla, gera empregos e consolida o Náutico como um polo de serviços em um dos trechos mais valorizados da capital cearense.”
Conheça a história do Clube Náutico
O Clube Náutico Atlético Cearense, foi fundado em 1929 na antiga Praia Formosa, e é um tradicional clube de sociedade do Estado, promovendo sobretudo esporte e cultura.
O espaço oferta atualmente piscinas, academia, quadras esportivas, restaurante e espaços para eventos.
Ainda possui vínculo com a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira.
