Alberto Craveiro será interditada para obras do VLT; veja trecho

Alberto Craveiro será interditada para obras do VLT; veja trechoO bloqueio provisório faz parte do cronograma de trabalho das obras para a nova linha VLT Aeroporto-Castelão, em Fortaleza
Visando a continuidade das obras para a nova linha VLT Aeroporto-Castelão, a avenida Alberto Craveiro passará por interdições provisórias a partir desta quarta-feira, 16, em Fortaleza. A ação tem o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que já iniciou os trabalhos de sinalização.
O trecho bloqueado deve iniciar nas faixas próximas ao canteiro central (ambos os sentidos da via) e vai do condomínio Reserva Jardim, nas proximidades da Via Marginal Riacho Martinho, até a rua Paula Frassinetti.
As faixas exclusivas de ônibus, ao lado das calçadas, serão temporariamente liberadas para todos os veículos trafegarem no espaço. Além disso, uma ciclofaixa (sentido duplo) de 3,5 metros, ao lado do canteiro central, será implementada.
A linha VLT Aeroporto-Castelão é uma expansão do metrô da Capital, incluindo um trecho de 5,1 km, com mais de 3,2 km em elevado, e a construção de duas novas estações: Estação CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Estação Castelão.
Interdição na Alberto Craveiro: ação faz parte de expansão do metrô de Fortaleza
“O VLT Aeroporto-Castelão é uma obra que tem um impacto social muito grande, pois teremos diversos bairros envolvidos, interligando várias linhas, como o VLT Parangaba-Mucuripe”, relata o secretário de Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão.
Com um investimento de R$ 180 milhões, a estimativa é que a linha transporte cerca de 35 mil passageiros por dia, com dois VLT’s em funcionamento.
