Alberto Craveiro será interditada para obras do VLT; veja trecho

Trecho da Avenida Alberto Craveiro será bloqueado a partir desta quarta-feira, 16 (Imagem de apoio) / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

Visando a continuidade das obras para a nova linha VLT Aeroporto-Castelão, a avenida Alberto Craveiro passará por interdições provisórias a partir desta quarta-feira, 16, em Fortaleza. A ação tem o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que já iniciou os trabalhos de sinalização. O trecho bloqueado deve iniciar nas faixas próximas ao canteiro central (ambos os sentidos da via) e vai do condomínio Reserva Jardim, nas proximidades da Via Marginal Riacho Martinho, até a rua Paula Frassinetti.