7,3 mil equipamentos são entregues à Polícia Civil do Ceará

Drones, uniformes, algemas e coletes foram entregues à Polícia Civil do Ceará para reforçar ações investigativas / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Foram entregues mais de 7,3 mil equipamentos entre uniformes e itens de proteção para reforçar as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A entrega aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, pelo governador Elmano de Freitas (PT), na Delegacia-Geral da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Os equipamentos incluem 25 drones, 1.122 jaquetas, 5 mil capas de chuva, 50 uniformes destinados à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), responsável por operações de alta complexidade da PC-CE, 40 plates Coletes mais rígidos que o normal balísticos para a Core e 1.095 algemas.

Leia Mais | Frota da PMCE é reforçada com 30 viaturas semiblindadas Os equipamentos buscam ampliar a capacidade operacional das investigações e melhorar as condições de trabalho aos agentes que atuam nas ações de investigação e operações especializadas da corporação. Foram investidos mais de 3 milhões de reais com os equipamentos. De acordo com o chefe do Executivo, há uma estratégia de segurança pública baseada no fortalecimento institucional, que combina o uso de tecnologias, como drones com sensores térmicos e o aumento do contingente policial por meio de novos concursos e convocações. “Tudo isso está sendo feito para dar condições às nossas forças, para que nós possamos alcançar o resultado, que a busca do resultado fundamental é reduzir homicídio, é prender ainda mais os faccionados do estado do Ceará”, disse o governador.

Conforme o delegado-geral, da PC-CE, Márcio Gutierrez, os equipamentos vão trazer mais segurança para os policiais. “São equipamentos que vão trazer mais segurança e mais proteção para os nossos policiais. São coletes realmente apropriados para enfrentamento mais duro e mais direto contra criminosos também fortemente armados”, disse. O delegado destacou que o uso de drones aumentou o trabalho investigativo da Polícia Civil, principalmente na captura de foragidos fora do Estado. Ele afirmou que esses equipamentos podem ser utilizados durante a noite, especialmente em regiões de mata, uma vez que são equipados com sensores de calor. Leia Mais | Facções criminosas: jogo de futebol no Pirambu une comunidades rivais para "selar a paz"

Os drones serão destinados à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e aos setores de inteligência da Polícia Civil. Os equipamentos possuem tecnologia de câmeras térmicas e autonomia de quase uma hora de voo, de acordo com o oficial investigador da corporação, Thiago Santos. Ainda segundo o investigador, os drones vão ajudar as equipes que atuam na rua, tanto na localização de procurados pela Justiça quanto para o auxílio de pessoas, levantamento de alvos e na geolocalização de residências que podem esconder foragidos. Também destacou atuação na captação de imagens em busca de veículos que estejam fugindo de um cerco policial”, pontuou Thiago. Para Elmano, ainda é preciso fazer o trabalho repressivo diante da atuação das facções criminosas no Estado. “Enfrentamos organizações criminosas, poderosas que não estão preocupadas com emprego, elas estão preocupadas em traficar e ameaçar o cidadão e nós temos que enfrentá-la”, disse.