Membros do CV, que exibiam arma na internet, são presos em Sobral

Membros do CV, que ostentavam armas nas redes sociais, são presos em SobralSuspeitos, de 20 e 22 anos, foram localizados após investigação da Draco Norte. Ele também são apontados por cometer homicídios em Cariré e Groaíras
Dois homens apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos nessa sexta-feira, 9, no município de Sobral, no Norte do Estado, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles são investigados por fazer apologia ao crime e ostentar armas nas redes sociais.
A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Nuit/Drco), localizou os suspeitos, de 20 a 22 anos de idade.
Após a captura, eles foram conduzidos para uma unidade policial, onde foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa. Os suspeitos também são acusados de cometer homicídios nos municípios de Cariré e Groaíras.
Ainda durante as diligências, os policiais localizaram uma submetralhadora artesanal, um carregador, 12 munições de calibre 5.56, 10 munições de calibre .40 e um carregador prolongado em uma área de mata na zona rural de Cariré. O material foi apreendido por agentes policiais.
A Polícia Civil informou que segue com as investigações com o objetivo de identificar e capturar outros envolvidos nas ações criminosas.