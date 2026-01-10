Membros do CV, que exibiam arma na internet, são presos em Sobral

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Membros do CV, que ostentavam armas nas redes sociais, são presos em Sobral

Suspeitos, de 20 e 22 anos, foram localizados após investigação da Draco Norte. Ele também são apontados por cometer homicídios em Cariré e Groaíras
Dois homens apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos nessa sexta-feira, 9, no município de Sobral, no Norte do Estado, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles são investigados por fazer apologia ao crime e ostentar armas nas redes sociais.

A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Nuit/Drco), localizou os suspeitos, de 20 a 22 anos de idade.

Após a captura, eles foram conduzidos para uma unidade policial, onde foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa. Os suspeitos também são acusados de cometer homicídios nos municípios de Cariré e Groaíras.

Ainda durante as diligências, os policiais localizaram uma submetralhadora artesanal, um carregador, 12 munições de calibre 5.56, 10 munições de calibre .40 e um carregador prolongado em uma área de mata na zona rural de Cariré. O material foi apreendido por agentes policiais.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações com o objetivo de identificar e capturar outros envolvidos nas ações criminosas.

