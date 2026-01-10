Membros do CV, que exibiam arma na internet, são presos em Sobral

Imagem de apoio ilustrativo. Comando Vermelho (CV) atua na região Norte do Estado / Crédito: FÁBIO LIMA

Dois homens apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos nessa sexta-feira, 9, no município de Sobral, no Norte do Estado, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles são investigados por fazer apologia ao crime e ostentar armas nas redes sociais. A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Nuit/Drco), localizou os suspeitos, de 20 a 22 anos de idade.