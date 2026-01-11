Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista morre após colidir com caminhão em trecho de rodovia em Sobral

Caso aconteceu na noite do sábado, 10, em um trecho da rodovia BR-222. Vítima ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Tipo Notícia

Um motorista morreu após um acidente envolvendo o carro em que conduzia e um caminhão. O caso aconteceu na noite do sábado, 10, em um trecho da rodovia BR-222, no município de Sobral, no Norte do Estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 18h51min e, ao chegar no local, constatou o óbito do motorista de uma Hilux que também teria ficado preso às ferragens.

Diante da situação, os bombeiros realizaram o desencarceramento e, em seguida, retiraram o corpo do homem, ainda não identificado. Em seguida, foram realizados os trabalhos da Perícia Forense (Pefoce).

O motorista do caminhão não ficou preso às ferragens, segundo os Bombeiros. Os trabalhos da guarnição do 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares tiveram início às 18h51min e foram encerrados às 19h42min.

“O CBMCE reforça a importância da atenção redobrada nas rodovias, especialmente em trechos de tráfego intenso, e orienta condutores a respeitarem as normas de trânsito, contribuindo para a segurança viária e a preservação de vidas”, disse a corporação em nota.

