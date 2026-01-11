Motorista morre após colidir com caminhão em trecho de rodovia em Sobral

Motorista ficou preso às ferragens e morreu no local / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um motorista morreu após um acidente envolvendo o carro em que conduzia e um caminhão. O caso aconteceu na noite do sábado, 10, em um trecho da rodovia BR-222, no município de Sobral, no Norte do Estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 18h51min e, ao chegar no local, constatou o óbito do motorista de uma Hilux que também teria ficado preso às ferragens.