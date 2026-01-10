Facções criminosas têm jogo de futebol no Pirambu para selar paz

A Polícia foi acionada para a quadra de futebol de salão em razão da forte aglomeração no local / Crédito: reprodução/vídeo

Para celebrar uma "trégua" entre facções criminosas envolvendo os bairros do Pirambu e Colônia, em Fortaleza, faccionados, "simpatizantes" e moradores resolveram organizar um jogo de futebol para "selar a paz" entre as organizações dos respectivos bairros. A partida ocorreu na noite dessa sexta-feira, 9. Conforme apuração do O POVO, a parte externa da quadra ficou tomada por moradores, crianças e adultos, todos reunidos aguardando a partida de futebol. Cada rodada teria uma duração de meia hora.

Em razão da aglomeração, equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o local. Havia reforço do Batalhão de Choque, Cavalaria, Força Tática e do policiamento da área. A área do Grande Pirambu era tomada pelo conflito entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e da antiga facção Guardiões do Estado (GDE), que se tornou Terceiro Comando Puro (TCP). No começo do ano, em meio a muitos fogos, teria sido celebrada uma espécie de trégua que viabilizaria o Comando Vermelho (CV) a dominar toda a área. O POVO solicitou informações sobre o evento à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) às 22h30min desta sexta-feira, 9. A matéria será atualizada quando houver resposta. Acordos de paz entre facções no Ceará começaram há 10 anos Os acordos de paz entre facções no Ceará são registrados há 10 anos em diferentes municípios. Um dos últimos pactos foi o do PCC e do CV, de alcance nacional. Criminosos realizaram uma passeata para marcar a trégua e mais de 70 pessoas foram detidas. Foi um dos primeiros "acordos de paz" entre grupos criminosos.

Essas tréguas, porém, sempre se mostraram frágeis. Apesar daquele entendimento, diversos conflitos foram registrados no decorrer do ano. Em fevereiro do ano passado, uma possível "trégua" nacional entre as facções do Primeiro Comando da Capital (PCC) E o Comando Vermelho (CV) teria firmado uma espécie de diálogo. Em reportagem do O POVO, fontes confirmaram o pacto firmado entre as organizações. Disputa entre facções transformou o Grande Pirambu em campo de batalha A região do Grande Pirambu, Carlito Pamplona e Barra do Ceará vive sob tensão diante da guerra entre facções na disputa por território.

Em fevereiro de 2022 foi registrada a execução de Givanildo Oliveira, o "Gigi", dono do portal de notícias Pirambu News. Ele foi morto a tiros no bairro Pirambu, horas após noticiar a prisão de um suspeito de homicídio na área. O crime foi interpretado como uma tentativa de silenciar a divulgação de fatos policiais na comunidade. Em agosto de 2023, uma série de ataques a veículos e incêndios criminosos, com ônibus queimados, foi registrada no Grande Pirambu, No dia 31 de janeiro de 2024, foi registrada a morte de "Biu" em operação policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.