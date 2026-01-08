Após dois anos, Ceará tem queda de 7,7% nas mortes violentas e Fortaleza reduz 11%

Imagem de apoio ilustrativo. Mortes violentas tiveram redução de 7,7% no Ceará em 2025 / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

O Ceará teve redução de 7,7% nas mortes violentas no ano passado após dois anos da última queda, em 2021. Foram contabilizados 3.021 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em 2025. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta quinta-feira, 8. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no entanto, teve aumento de 5,9% nos casos.



Na série histórica, o Estado apresentou, inicialmente, queda nos registros, seguida de estabilidade nos anos de 2022 e 2023, quando foram contabilizadas 2,9 mil mortes em cada ano. Em 2024, os números voltaram a subir, alcançando 3,2 mil crimes violentos, que incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Leia Mais | O que esperar da iminente hegemonia do CV na guerra de facções de Fortaleza?

No balanço do ano passado, Fortaleza também teve redução nos índices, com 742 mortes, frente a 834 no ano anterior, o que representa queda de 11% nos crimes. Entre as regiões do Estado, o maior recuo aconteceu no Interior Sul, que fechou 2025 com redução de 16,5%, passando de 684 para 571 mortes. Os dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS e responsável pela consolidação dos indicadores criminais, mostram que o Interior Norte registrou a menor redução na taxa de mortes: 10,6%. Em 2025, foram contabilizados 806 casos, frente a 902 casos em 2024. Também foram divulgados os dados de latrocínio. Assim como nas mortes violentas, os casos de roubo seguido de morte apresentaram queda no ano passado, com redução de 39% em relação a 2024. O número de ocorrências caiu de 41 para 25. Em Fortaleza, a diminuição foi ainda mais expressiva: 55%, passando de 20 para nove casos. Conforme o titular da SSPDS, Roberto Sá, que apresentou os indicadores criminais durante coletiva de imprensa, destacou que os resultados foram um conjunto de medidas estruturais e investimentos realizados pelo Estado. Entre eles estão a criação de um Centro de Tecnologia da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), com uso de reconhecimento facial e de placas de veículos.

Também apontou para o aumento de gratificação por meio da ampliação de pagamento de horas extras e incentivo ao trabalho remunerado, o que ampliou o efetivo policial nas ruas. Além disso, Sá citou adoção de Sistema de Metas ao longo do ano. Leia Mais | CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório Outras medidas foram a expansão e reestruturação das forças de segurança, com novos batalhões, núcleos de perícia, comandos regionais e delegacias. Por fim, apontou para o investimento na Inteligência, com integração entre as forças e aumento do efetivo, que passaram de 135 para 791 no ano passado.

As prisões por envolvimento com organizações criminosas cresceram 96% no Estado no ano passado. Ao todo, foram 2,5 mil prisões e apreensões realizadas por meio de mandados judiciais e flagrantes. Em Fortaleza, o aumento foi ainda mais expressivo: 153,3%, com 836 prisões, frente a 330 no período anterior.Na RMF, o crescimento foi de 75,1%, passando de 538 para 942 prisões. Já no Interior, os avanços foram de 74,9% no Norte e de 82,4% no Sul. Ao longo do ano, uma média de pelo menos 20 armas de fogo foi apreendida por dia no Estado. No total, 7.221 armas foram retiradas de circulação — o maior número desde 2009 e um aumento de 13% em relação ao ano anterior, quando foram apreendidas cerca de 6,3 mil armas.