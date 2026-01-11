Jovem de 18 anos morre afogado em praia de Amontada, no Ceará

Voluntários na região conseguiram retirar a vítima do mar e encaminharam ele à uma unidade hospitalar, no entanto, ele chegou sem vida ao hospital. Polícia Civil investiga o afogamento

Um jovem de 18 anos morreu afogado neste domingo, 11, após ter entrado no mar e não ter conseguido voltar à superfície na praia de Icaraizinho de Amontada, a 148,95 quilômetros de Fortaleza.

O POVO apurou que a vítima era natural do município de Meruoca, localizado a cerca de 155 quilômetros de Amontada. O corpo do jovem foi retirado do mar por pessoas que estavam no local e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, no entanto, ele já chegou sem vida ao hospital.