Jovem de 18 anos morre afogado em praia de Amontada, no Ceará

Jovem de 18 anos morre afogado em praia de Amontada, no CearáVoluntários na região conseguiram retirar a vítima do mar e encaminharam ele à uma unidade hospitalar, no entanto, ele chegou sem vida ao hospital. Polícia Civil investiga o afogamento
Um jovem de 18 anos morreu afogado neste domingo, 11, após ter entrado no mar e não ter conseguido voltar à superfície na praia de Icaraizinho de Amontada, a 148,95 quilômetros de Fortaleza.
O POVO apurou que a vítima era natural do município de Meruoca, localizado a cerca de 155 quilômetros de Amontada. O corpo do jovem foi retirado do mar por pessoas que estavam no local e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, no entanto, ele já chegou sem vida ao hospital.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência, mas que, ao chegar no local, constatou que voluntários da região já haviam retirado a vítima do local. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o caso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o afogamento por meio da Delegacia de Polícia Civil de Amontada, responsável pelo caso.