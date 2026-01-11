Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem de 18 anos morre afogado em praia de Amontada, no Ceará

Jovem de 18 anos morre afogado em praia de Amontada, no Ceará

Voluntários na região conseguiram retirar a vítima do mar e encaminharam ele à uma unidade hospitalar, no entanto, ele chegou sem vida ao hospital. Polícia Civil investiga o afogamento
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um jovem de 18 anos morreu afogado neste domingo, 11, após ter entrado no mar e não ter conseguido voltar à superfície na praia de Icaraizinho de Amontada, a 148,95 quilômetros de Fortaleza.

O POVO apurou que a vítima era natural do município de Meruoca, localizado a cerca de 155 quilômetros de Amontada. O corpo do jovem foi retirado do mar por pessoas que estavam no local e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, no entanto, ele já chegou sem vida ao hospital.

Leia Mais | Mãe, filha e sobrinha: quem eram as vítimas de acidente em Canindé

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência, mas que, ao chegar no local, constatou que voluntários da região já haviam retirado a vítima do local. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o caso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o afogamento por meio da Delegacia de Polícia Civil de Amontada, responsável pelo caso.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar