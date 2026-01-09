Fortaleza: operação reforça direitos do consumidor durente férias

Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro / Crédito: Samuel Setubal

O início de ano é período marcado pela alta movimentação nas praias de Fortaleza e consequentemente, nas barracas comerciais nelas localizadas. Pensando nisso, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) da Capital iniciou nesta sexta-feira, 9, a operação "Procon na Praia", que visa garantir os direitos de fortalezenses e turistas que utilizem esses espaços.

LEIA TAMBÉM | Trecho da Av. Eduardo Girão passa por obras de requalificação viária

Durante a ação foram visitados empreendimentos nas praias do Futuro e de Iracema, além de toda a avenida Beira-Mar. Cerca de 15 técnicos do Procon Fortaleza conversaram com representantes e clientes das barracas sobre a alteração injustificada de preços, notificação de cobranças por cadeiras e couvert artístico, gorjetas, intimidação de consumidores, entre outros pontos. A barraca Marulho, na Praia do Futuro, foi uma das que recebeu a visita do Procon, com fiscalização de serviços e das sinalizações do direito do consumidor.

A supervisora do estabelecimento, Izabel Roque, aproveitou a presença dos técnicos para tirar dúvidas sobre o que pode ou não ser feito no atendimento cotidiano.

"Tem coisas que não estão 100% esclarecidas. Quando você pega diretamente uma pessoa que realmente sabe direitinho é importante, para que não haja desconforto entre o cliente e os donos de barracas. Apesar de saber alguns pontos, você nunca sabe 100%. Quando você tira dúvidas com quem já entende a mais tempo é importante. Ficou tudo esclarecido agora", conta. Izabel Roque, supervisora da barraca Marulho, recebe orientações do Procon Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal Técnicos conversaram também com frequentadores das barracas Crédito: Samuel Setubal Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal Técnicos conversaram também com frequentadores das barracas Crédito: Samuel Setubal Faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal

A ação tem como objetivo evitar essas situações de desconforto citadas por Izabel, que podem ir desde discussões até desentendimentos mais graves. Para o consumidor, presenciar a cobrança do Procon junto ao estabelecimento bem como poder consultar direto um técnico ajuda a saber que seus direitos devem e estão sendo respeitados. "Não costumo ter problema nenhum, nunca tive. Até porque eu pergunto logo, por isso nunca passei por nenhum transtorno. Mas acho louvável [a ação do Procon] porque tem algumas barracas que exploram. Fazem e não comunicam ao cliente, porque o certo é comunicar ao cliente antes", afirma Fátima Barreira, 65.