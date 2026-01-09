Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza: operação reforça direitos do consumidor durente férias

Operação reforça direitos do consumidor durante período de férias em Fortaleza

Ação fiscalizou barracas da Praia do Futuro, Beira-Mar e Praia de Iracema; locais que apresentarem irregularidades podem ser multados em até R$ 18 milhões
Atualizado às Autor Kleber Carvalho
Autor
Kleber Carvalho Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O início de ano é período marcado pela alta movimentação nas praias de Fortaleza e consequentemente, nas barracas comerciais nelas localizadas.

Pensando nisso, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) da Capital iniciou nesta sexta-feira, 9, a operação "Procon na Praia", que visa garantir os direitos de fortalezenses e turistas que utilizem esses espaços.

LEIA TAMBÉM | Trecho da Av. Eduardo Girão passa por obras de requalificação viária

Durante a ação foram visitados empreendimentos nas praias do Futuro e de Iracema, além de toda a avenida Beira-Mar.

Cerca de 15 técnicos do Procon Fortaleza conversaram com representantes e clientes das barracas sobre a alteração injustificada de preços, notificação de cobranças por cadeiras e couvert artístico, gorjetas, intimidação de consumidores, entre outros pontos.

A barraca Marulho, na Praia do Futuro, foi uma das que recebeu a visita do Procon, com fiscalização de serviços e das sinalizações do direito do consumidor.

A supervisora do estabelecimento, Izabel Roque, aproveitou a presença dos técnicos para tirar dúvidas sobre o que pode ou não ser feito no atendimento cotidiano.

"Tem coisas que não estão 100% esclarecidas. Quando você pega diretamente uma pessoa que realmente sabe direitinho é importante, para que não haja desconforto entre o cliente e os donos de barracas. Apesar de saber alguns pontos, você nunca sabe 100%. Quando você tira dúvidas com quem já entende a mais tempo é importante. Ficou tudo esclarecido agora", conta.

Izabel Roque, supervisora da barraca Marulho, recebe orientações do Procon Fortaleza
Izabel Roque, supervisora da barraca Marulho, recebe orientações do Procon Fortaleza Crédito: Samuel Setubal
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal
Técnicos conversaram também com frequentadores das barracas
Técnicos conversaram também com frequentadores das barracas Crédito: Samuel Setubal
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal
Técnicos conversaram também com frequentadores das barracas
Técnicos conversaram também com frequentadores das barracas Crédito: Samuel Setubal
Faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza
Faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro
Operação "Procon na Praia", com o objetivo de notificar e orientar barracas de praia localizadas na orla da Capital para que cumpram, de imediato, as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na Praia do Futuro Crédito: Samuel Setubal

A ação tem como objetivo evitar essas situações de desconforto citadas por Izabel, que podem ir desde discussões até desentendimentos mais graves.

Para o consumidor, presenciar a cobrança do Procon junto ao estabelecimento bem como poder consultar direto um técnico ajuda a saber que seus direitos devem e estão sendo respeitados.

"Não costumo ter problema nenhum, nunca tive. Até porque eu pergunto logo, por isso nunca passei por nenhum transtorno. Mas acho louvável [a ação do Procon] porque tem algumas barracas que exploram. Fazem e não comunicam ao cliente, porque o certo é comunicar ao cliente antes", afirma Fátima Barreira, 65.

Multas por descumprimento de normas pode chegar a R$ 18 milhões

Os trabalhos feitos na manhã dessa sexta tiveram caráter educativo nos três endereços. Durante as visitas foi entre uma lista com 11 normas a serem seguidas pelos proprietários de barracas durante o atendimento aos clientes.

No decorrer da alta estação, o Procon continuará fiscalizando esses locais para conferir se alguma dessas normas está sendo descumprida.

Em caso de infração, a barraca pode sofrer com diversas sanções, como interdição do funcionamento e multa de até R$ 18,8 milhões, a depender da gravidade da ocorrência e se já aconteceu repetidas vezes.

"Essa penalidade vai pela recorrência, vai pelo grau. Tem todo um contexto que vai ser analisado a partir de procedimento jurídico aberto no órgão. Ela pode ter essa variação e chegar a multas que ultrapassam os R$ 18 milhões", explica o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia.

Leia mais

Além da fiscalização ativa feita pelo Procon, os próprios clientes podem denunciar infrações indevidas cometidas pelos estabelecimentos.

Para isso, basta ligar para o número 151, realizar denúncia online através da Ouvidoria Digital do município, ou se dirigir até a sede do Procon, no Centro.

Segundo o Departamento, a denúncia do consumidor ainda é a forma mais comum de fiscalização, com maior recorrência em casos de cobranças não sinalizadas de cadeiras de praia e consumação mínima.

"O consumidor é o maior fiscal. Ao notar qualquer abuso ou se ele tiver a dúvida se existe ou não [a infração], é importante entrar em contato com o Procon. A partir disso nosso corpo jurídico vai fazer a avaliação e esclarecer se ali existe um abuso ou não", conclui Sabóia.

Confira direitos do consumidor destacados pelo Procon durante a operação:

1. Cobrança de Cadeira de Sol

A cobrança pelo uso de cadeira de sol somente é permitida quando o serviço for prestado de forma autônoma, devendo as cadeiras estarem armazenadas em local específico e identificado, com aviso claro de que se destinam à locação, bem como com informação prévia, ostensiva e adequada ao consumidor acerca do valor cobrado.
Fundamentação: art. 6º, III; art. 31; art. 39, V – CDC.

2. Consumação Mínima

É expressamente proibida a exigência de consumação mínima, por configurar prática abusiva.
Fundamentação: art. 39, I – CDC.

3. Perda da Comanda de Consumação

É ilegal a cobrança de multa, taxa ou qualquer valor pela perda de comanda ou controle interno, sendo tal risco inerente à atividade econômica do fornecedor.
Fundamentação: art. 39, V; art. 51, IV – CDC.

4. Cardápio Digital (QR Code)

É obrigatória a disponibilização de cardápio físico, ainda que o estabelecimento utilize cardápio digital, garantindo acessibilidade e direito à informação.
Fundamentação: Lei Estadual nº 18.543/2023; art. 6º, III – CDC.

5. Consumo de Produtos de Ambulantes

É vedado impedir ou constranger o consumidor a consumir produtos adquiridos de ambulantes, desde que também esteja consumindo produtos do estabelecimento.
Fundamentação: art. 39, I – CDC.

6. Informações Obrigatórias no Cardápio

Os cardápios devem conter informações claras, precisas e ostensivas sobre preços, peso, quantidade ou gramatura dos alimentos e bebidas.
Fundamentação: art. 6º, III; art. 31 – CDC.

7. Taxa de Serviço (10% do Garçom)

A taxa de serviço é facultativa, sendo proibida sua cobrança obrigatória. A informação sobre sua opcionalidade deve constar de forma clara em cardápios e cartazes.
Fundamentação: art. 39, V; art. 6º, III – CDC.

8. Couvert Artístico

A cobrança de couvert artístico somente é permitida quando houver apresentação de música ao vivo por artistas profissionais e informação prévia e clara ao consumidor quanto ao valor cobrado. Para que seja cobrado couvert, o consumidor precisa usufruir da apresentação artística.
Fundamentação: art. 6º, III; art. 31 – CDC.

9. Formas de Pagamento (cartões de crédito e débito)

É permitida a diferenciação de preços conforme a forma de pagamento, desde que referidas formas estejam claramente informados ao consumidor.
Fundamentação: Lei Federal nº 13.455/2017; art. 6º, III – CDC.

10. Divergência de Preços

Havendo divergência entre o preço anunciado e o valor cobrado, o consumidor tem o direito de pagar o menor preço.
Fundamentação: art. 30; art. 35, I – CDC.

11. Troco

É proibida a negativa de fornecimento de troco ou sua substituição por mercadorias (ex: balas, doces). Na ausência de troco, o valor deverá ser reduzido até ser possível disponibilizar o troco em dinheiro.
Fundamentação: art. 39, V – CDC.

LEIA TAMBÉM | Projeto Rotas da Infância está 75% concluído e deve ser entregue no fim de janeiro

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar