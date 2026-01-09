Sinal da Globo registrou instabilidade em Fortaleza na noite dessa quinta, 8

A interrupção aconteceu na noite dessa quinta-feira, 8, durante a exibição do Auto da Compadecida 2. Nas redes, internautas compartilharam a situação

Um registro de instabilidade da Rede Globo em Fortaleza foi apontado por internautas na noite dessa quinta-feira, 8, por volta das 22h37min. A interrupção, que ocorreu durante a exibição do Auto da Compadecida 2, permaneceu por cerca de 15 minutos.

Na plataforma Downdetector, responsável pelo monitoramento de serviços, às 23h37min, 178 notificações já haviam sido registradas por usuários fortalezenses. A conexão foi retomada durante o último episódio do documentário “Mistério de Varginha”.