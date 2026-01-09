Sinal da Globo registrou instabilidade em Fortaleza na noite dessa quinta, 8

Sinal da Globo registrou instabilidade em Fortaleza na noite dessa quinta, 8A interrupção aconteceu na noite dessa quinta-feira, 8, durante a exibição do Auto da Compadecida 2. Nas redes, internautas compartilharam a situação
Um registro de instabilidade da Rede Globo em Fortaleza foi apontado por internautas na noite dessa quinta-feira, 8, por volta das 22h37min. A interrupção, que ocorreu durante a exibição do Auto da Compadecida 2, permaneceu por cerca de 15 minutos.
Na plataforma Downdetector, responsável pelo monitoramento de serviços, às 23h37min, 178 notificações já haviam sido registradas por usuários fortalezenses. A conexão foi retomada durante o último episódio do documentário “Mistério de Varginha”.
Interrupção do sinal da Globo também teria acontecido em Caucaia
“O sinal da Globo está fora do ar em Fortaleza? Poxa, eu estava revendo 'O Auto da Compadecida 2' e esperando o novo episódio da série do ET”, questionou um usuário da rede social X (antigo Twitter).
Outro internauta completou que o sinal também estaria fora do ar em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): “O canal da Globo saiu do ar em Fortaleza e Caucaia. Mas que apocalipse é esse? Nenhuma TV está pegando”.
