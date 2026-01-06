Disco inédito reúne 10 artistas de Fortaleza e tem lançamento gratuito

Com Mumutante e Caiô, álbum inédito reúne dez artistas de Fortaleza; lançamento ocorre com show gratuito

Mumutante, Dipas , Otto, Ayla Lemos, Batuta e Caiô são alguns dos dez artistas que fazem parte do álbum inédito " Sons de Fortal – O fino da cidade ". O trabalho será disponibilizado na sexta-feira, 9, nas plataformas de streaming e o show de lançamento do disco ocorre no sábado, 10, no Anfiteatro da Beira-Mar.

No show de lançamento, a abertura fica por conta do DJ Nego Célio. Também fazem parte do projeto Mateus Honori, Joana Lima, Rosabeatz e Zabeli.

Com dez faixas e produção musical de nomes como Daniel Ganjaman, Agê, Marcus Au, Ednobeat, Felipe Couto e Glauber Alves, o álbum passeia por gêneros e estilos como MPB, rap, R&B, funk pop, pagode, cumbia, experimental e neosoul e resulta de uma imersão criativa de quatro meses.

Os dez artistas participaram de consultorias em gestão de carreira, comunicação e em todas as etapas da produção musical: gravação, edição, mixagem e masterização, além de uma oficina com distribuidora especializada. Ao final do processo, cada participante produziu três músicas autorais.