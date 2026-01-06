Disco inédito reúne 10 artistas de Fortaleza e tem lançamento gratuito

Disco inédito reúne 10 artistas de Fortaleza e tem show de lançamento gratuitoCom Mumutante e Caiô, álbum inédito reúne dez artistas de Fortaleza; lançamento ocorre com show gratuito
Mumutante, Dipas, Otto, Ayla Lemos, Batuta e Caiô são alguns dos dez artistas que fazem parte do álbum inédito "Sons de Fortal – O fino da cidade". O trabalho será disponibilizado na sexta-feira, 9, nas plataformas de streaming e o show de lançamento do disco ocorre no sábado, 10, no Anfiteatro da Beira-Mar.
LEIA TAMBÉM | Retrospectiva da Música: o que foi destaque no Ceará, Brasil e mundo em 2025
No show de lançamento, a abertura fica por conta do DJ Nego Célio. Também fazem parte do projeto Mateus Honori, Joana Lima, Rosabeatz e Zabeli.
Leia mais
Com dez faixas e produção musical de nomes como Daniel Ganjaman, Agê, Marcus Au, Ednobeat, Felipe Couto e Glauber Alves, o álbum passeia por gêneros e estilos como MPB, rap, R&B, funk pop, pagode, cumbia, experimental e neosoul e resulta de uma imersão criativa de quatro meses.
Os dez artistas participaram de consultorias em gestão de carreira, comunicação e em todas as etapas da produção musical: gravação, edição, mixagem e masterização, além de uma oficina com distribuidora especializada. Ao final do processo, cada participante produziu três músicas autorais.
Cada artista assina uma faixa do disco, que também marca a estreia do selo musical Iracema Sounds, uma iniciativa do Instituto Cultural Iracema (ICI). Na quarta-feira, 7, ocorre ainda uma audição para convidados.
O lançamento do Centro Cultural Belchior tem a proposta de fortalecer a cena musical de Fortaleza de maneira descentralizada, com artistas que vêm de bairros como Pirambu, Serrinha, Padre Andrade, Jangurussu, Messejana e Conjunto Palmeiras.
Show de lançamento "Sons de Fortal – O fino da cidade"
- Quando: sábado, 10, às 17 horas
- Onde: Anfiteatro da Beira-Mar (av. Beira Mar, 3620 - Meireles)
- Gratuito