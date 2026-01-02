Dessal projeta adutora e estruturas no mar da Praia do Futuro em meados de 2026

￼PROJETO da Usina de Dessalinização do Ceará deve iniciar as obras de construção na Praia do Futuro / Crédito: FCO FONTENELE

O projeto de construção da usina de dessalinização (Dessal), na Praia do Futuro, deve ter o início oficial das obras de instalação da infraestrutura em 2026. A direção do consórcio Águas de Fortaleza, parceiro da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), aguarda para janeiro o documento restante. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Essa permissão que ainda falta para o início dos trabalhos é o alvará da Prefeitura de Fortaleza. A Dessal já possui licenciamento ambiental emitido pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) e liberação do terreno de marinha emitido pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, empresa líder do Consórcio Águas de Fortaleza, destaca que o projeto enfrentou desafios que geraram mudanças estruturais importantes no projeto, o que fez com que um novo processo de licenciamento fosse exigido. Vale lembrar que o local onde seria construído a usina de dessalinização - projeto apresentado em 2019 - enfrentou uma série de disputas em 2023, quando empresas do setor de telecomunicações reclamaram da proximidade do ponto das adutoras em relação aos cabos submarinos de fibra óptica intercontinentais.

Após o caso ganhar repercussão nacional, ao ser levantado o risco de "apagão de internet" no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Governo do Ceará e até o Governo Federal entraram na questão e foi acordada a mudança do local - que passaria a ocupar terreno onde havia mais de 200 famílias instaladas - o que causou mais demora.

Para 2026, além do início das obras físicas da usina e tubulações ligando a usina e os reservatórios da Cagece, Renan estima para o segundo semestre a chegada da operação de instalação em mar, com as adutoras. "A operação deve começar após a conclusão das obras, que devem durar dois anos. Acabamos atrasando muito, deixando de gerar bastante água potável, mas o importante é que o projeto continua ainda mais relevante (na política segurança hídrica do Estado). Estamos muito crentes que o negócio agora vai", pontua. Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura Crédito: AURÉLIO ALVES