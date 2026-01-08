Projeto Rotas da Infância está 75% concluído e deve ser entregue no fim de janeiro

￼PROJETO cria ciclofaixas para facilitar o tráfego de crianças e pais às escolas / Crédito: FERNANDA BARROS

As obras do projeto Rotas da Infância estão 75% concluídas e a previsão de entrega é para o fim de janeiro. As ações compreendem o entorno da Escola Municipal Alba Frota, no Centro, e beneficiam também alunos de outras duas escolas próximas: a Justiniano de Serpa e a Clóvis Beviláqua. O prazo inicial para conclusão era outubro último, conforme material publicado pelo O POVO, porém por causa de demandas estruturais, o prazo mudou. As ações contam com apoio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), iniciativa que desenvolve mudanças na infraestrutura cicloviária de cidades em todo o mundo. Em Fortaleza, o programa é liderado pela primeira-dama Cristiane Leitão em parceria com a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi), com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

Sucata Chico Alves: Pefoce usa drones e busca imagens para definir a causa do incêndio; SAIBA MAIS Serão criadas rampas de acesso, ampliação dos passeios, diminuição das distâncias de travessia, instalação de infraestrutura de segurança cicloviária nas ciclofaixas já existentes, elevação e alargamento da ciclovia e implantação de travessias elevadas. Projeto visa dar mais segurança a pais e crianças que se deslocam à escola Na direção da Escola Alba Frota, há três anos, Andrea Bastos conta que foi feita uma reunião entre pais e os responsáveis pelo projeto. “As mães colocaram as dificuldades que tinham na questão da locomoção e eles falaram que iam realizar [a ação]”, conta. Conforme Andrea, dentro da instituição foi colocado um bicicletário pela equipe que executou as obras. “Foi ótimo, visto que nossas crianças vêm de bairros do Sul e Centro”, comemora.

Além do Centro, os alunos da instituição são oriundos de bairros como: Praia de Iracema, Aldeota, Bairro de Fátima e Joaquim Távora. Uma requalificação na Praça da Liberdade, conhecida como Cidade da Criança, também deverá ser feita. Andrea afirma que por conta do chão estar deteriorado, algumas crianças chegaram a cair. Para ela, a única parte negativa foi a ciclofaixa na rua 25 de Março, um dos trechos que dá acesso à escola. “Professores e pais estacionam de forma rápida. A gente já paga a Zona Azul, com essa questão da ciclofaixa, reduziu em 50% a quantidade de locais para estacionar”, reclama.

Projeto passou por pequenas alterações solicitadas por usuários da área, conforme a SCSP Crédito: FERNANDA BARROS Lateral da instituição de ensino EMEIEF Alba Frota. Além das ciclofaixas, praça também receberá revitalização Crédito: FERNANDA BARROS Fachada da EMEIEF Alba Frota Crédito: FERNANDA BARROS Tachões em trecho da Rua 25 de Março, que faz parte do projeto Rotas da Infância Crédito: FERNANDA BARROS Outro fator apontado pela diretora da escola é a iluminação da praça: “Os postes vivem apagados, dificilmente estão acesos. [Isso] atrasa em tudo e há várias pessoas em situação de rua”, comenta.

“A mobilidade a partir da bicicleta, relativamente associada a trajetos mais curtos, tem um papel lúdico de preenchimento da rua e faz com que os espaços urbanos possam ser preenchidos pela dinâmica do cotidiano”, é o que afirma o professor do departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alexandre Queiroz Pereira. Para ele, a iniciativa “parece uma boa”, pois incentiva o uso da bicicleta com segurança. “Promovendo, assim, uma educação em relação ao respeito, como diz no Código Brasileiro de Trânsito (CTB)”. Alexandre declara que, por questões que envolvem a saúde, prática de exercícios e o preenchimento dos espaços da Cidade, ele “vê nesse projeto boas intenções”.