Corpo de homem é encontrado na praia da avenida Leste-Oeste

Corpo de homem é encontrado na praia da avenida Leste-OesteSSPDS afirmou que somente após laudo da Perícia Forense será possível identificar a causa da morte da vítima, que tinha 27 anos
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 8, na praia da avenida Leste-Oeste, já na altura do bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que a Polícia Civil aguarda laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) para confirmar a causa da morte.
O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (antigo 34º Distrito Policial). A SSPDS não divulgou o nome da vítima, informando apenas que o homem tinha 27 anos.
Como O POVO vem mostrando ao longo dos últimos anos, a faixa de praia da avenida Leste-Oeste tem sido um dos pontos preferenciais para descarte de cadáveres por parte de criminosos. No dia 7 de janeiro de 2025, por exemplo, uma cabeça humana foi encontrada na praia.
O corpo decapitado foi encontrado no dia seguinte também na faixa de areia da Leste-Oeste. A vítima não foi identificada e o caso foi arquivado por falta de provas. Os investigadores chegaram a encontrar câmeras de vigilância que registraram, na madrugada do dia 7, um homem carregando uma mala de bordo indo em direção à praia.
“As imagens foram analisadas integralmente, mas não foi possível visualizar o momento em que o homem retorna da faixa de areia”, conta no parecer do Ministério Público Estadual (MPCE) que solicitou o arquivamento à Justiça.
“Até o presente momento, não foi possível identificar o homem que aparece nas imagens carregando a mala de bordo e indo em direção à faixa de areia da praia da Leste-Oeste”.