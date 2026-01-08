Corpo de homem é encontrado na praia da avenida Leste-Oeste

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 8, na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 8, na praia da avenida Leste-Oeste, já na altura do bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que a Polícia Civil aguarda laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) para confirmar a causa da morte.

O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (antigo 34º Distrito Policial). A SSPDS não divulgou o nome da vítima, informando apenas que o homem tinha 27 anos.