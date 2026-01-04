Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem baixa possibilidade de chuva para este domingo, 4

Segundo a Funceme, Fortaleza não teve registro de chuva no sábado, 3, e precipitações ocorreram de forma isolada em apenas dois municípios do Ceará
Autor Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
Fortaleza teve um sábado, 3, de tempo firme e sem registro significativo de chuvas. De acordo com o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a precipitação no Ceará foi pontual e atingiu apenas dois dos mais de cem postos pluviométricos acompanhados no Estado.

Segundo os dados oficiais, choveu em apenas dois municípios: Acaraú, no Litoral Norte, e Cruz, na região do Sertão Central e Inhamuns.

 

Em Fortaleza, assim como na maior parte do território cearense, não houve registro de chuva ao longo do dia, mantendo o cenário de calor e poucas nuvens.

Chuvas foram isoladas no Ceará

O balanço da Funceme aponta que as chuvas registradas no sábado foram fracas e bastante localizadas, sem impacto para a Região Metropolitana de Fortaleza.

O comportamento do tempo reforça o padrão típico do início de janeiro, com instabilidades rápidas e concentradas em pontos específicos do Estado, enquanto outras áreas permanecem secas.

 

Previsão do tempo para este domingo em Fortaleza

Para este domingo, 4, a Funceme indica céu parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva isolada durante a madrugada e o início da manhã.

Nos demais períodos do dia, a tendência é de céu com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 25 °C e máxima de 32 °C, na Capital.

A previsão para este domingo, 4, é semelhante à observada no sábado, 3, com predomínio de tempo estável. Em escala estadual, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada apenas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, sem expectativa de volumes expressivos.

 

