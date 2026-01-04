Fortaleza tem baixa possibilidade de chuva para este domingo, 4

Fortaleza não registrou chuva no sábado, 3, segundo dados da Funceme / Crédito: Aurelio Alves

Fortaleza teve um sábado, 3, de tempo firme e sem registro significativo de chuvas. De acordo com o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a precipitação no Ceará foi pontual e atingiu apenas dois dos mais de cem postos pluviométricos acompanhados no Estado. Segundo os dados oficiais, choveu em apenas dois municípios: Acaraú, no Litoral Norte, e Cruz, na região do Sertão Central e Inhamuns.