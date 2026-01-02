Polonês procurado pela Interpol é preso no CE após agredir noiva

Imagem de apoio ilustrativo. / Crédito: Samuel Setubal

Um polonês de 45 anos foi preso em Aquiraz, suspeito de cometer violência doméstica contra a noiva. Após prisão, foi verificado que o homem é procurado pela Interpol sob suspeita de chefiar um grupo criminoso atuante na Polônia. A prisão aconteceu no dia 25 de dezembro de 2025 e foi divulgada pela Polícia nesta sexta-feira, 2.

No momento da captura, o suspeito chegou a apresentar uma identidade falsa, com a origem de nascimento constando no município cearense de Pacatuba. Leia também | Violência contra a mulher pode crescer 95% até 2033, aponta pesquisa da UFC

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante a madrugada o indivíduo teria agredido verbal e fisicamente a companheira, uma mulher de 45 anos, natural da Bolívia. Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada para atender à ocorrência, que aconteceu em um estabelecimento comercial no bairro Porto das Dunas.