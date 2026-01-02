Polonês procurado pela Interpol é preso no CE após agredir noiva

Polonês procurado pela Interpol é preso no Ceará após agredir noivaApós prisão, foi verificado que o homem é suspeito de chefiar um grupo criminoso atuante na Polônia. Ele ainda tentou usar identidade falsa, como natural de Pacatuba
Um polonês de 45 anos foi preso em Aquiraz, suspeito de cometer violência doméstica contra a noiva. Após prisão, foi verificado que o homem é procurado pela Interpol sob suspeita de chefiar um grupo criminoso atuante na Polônia.
A prisão aconteceu no dia 25 de dezembro de 2025 e foi divulgada pela Polícia nesta sexta-feira, 2.
No momento da captura, o suspeito chegou a apresentar uma identidade falsa, com a origem de nascimento constando no município cearense de Pacatuba.
Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante a madrugada o indivíduo teria agredido verbal e fisicamente a companheira, uma mulher de 45 anos, natural da Bolívia.
Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada para atender à ocorrência, que aconteceu em um estabelecimento comercial no bairro Porto das Dunas.
Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz e autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Quatro celulares foram apreendidos na ocasião.
Homem era procurado pela Interpol
Após a prisão uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Federal (PF) revelou que o homem é suspeito de chefiar um grupo criminoso responsável por crimes na Polônia.
Organização teria atuado "contra a ordem financeira, facilitando a travessia ilegal das fronteiras do país europeu por outras pessoas, auxiliando a entrada para a Alemanha".
Em razão disso, o indivíduo estava sendo procurado pela Interpol desde outubro de 2025 e tinha um Alerta Vermelho em seu nome, que é uma "solicitação emitida às autoridades policiais" do mundo para localizar e prender provisoriamente alguém que está sob suspeita de ter cometido um crime grave.
Polonês aguarda agora extradição para seu país de origem, onde deve responder pelos crimes pelos quais é investigado.