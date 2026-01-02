Incêndio em casa de reciclagem na Granja Lisboa é contido; não há feridos

incêndio em uma casa de reciclagem foi contido nesta sexta-feiera, 2, após acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (Imagem meramente ilustrativa) / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Nas proximidades do Cemitério do Bom Jardim, o incêndio em uma casa de reciclagem na rua Urucutuba, localizada no bairro Granja Lisboa, foi contido após acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). As chamas foram identificadas na manhã desta sexta-feira, 2. As informações iniciais apontavam que o fogo poderia se propagar até as residências vizinhas. As equipes operacionais foram mobilizadas para o atendimento, com o envio de viaturas de combate a incêndio e apoio.

Com as chamas controladas, a ocorrência encontra-se na fase de rescaldo, “com atuação voltada à eliminação de focos remanescentes e à prevenção de reignição”, segundo nota do Corpo de Bombeiros. Não houve registro de vítimas no local. O CBMCE também reforçou em seu informe a importância de medidas preventivas em espaços que armazenam materiais recicláveis, considerando a organização adequada e o afastamento de fontes de calor. Incêndio em vegetação é registrado próximo ao Instituto Hesed, em Fortaleza | LEIA MAIS Incêndio em casa de reciclagem: chamas atingiram outro depósito de material reciclável em novembro Aproximadamente um mês e meio antes, em 16 de novembro, um depósito de material reciclável também foi atingido por chamas, no bairro Siqueira, culminando no acionamento de quatro viaturas do Corpo de Bombeiros.