Avanço da maré surpreende em Camocim e deixa veículos atolados

Carros atolam na praia de Camocim / Crédito: Oziel Moreira/Arquivo pessoal

O avanço da maré na Praia do Maceió, em Camocim, no litoral oeste do Ceará, causou transtornos a motoristas que haviam deixado veículos estacionados na faixa de areia durante o feriado de Ano Novo. Ao longo do dia, o mar avançou e deixou carros atolados, chamando a atenção de quem circulava pelo local. Relatos de pessoas que estavam na praia indicam que pelo menos três veículos ficaram presos na areia encharcada à medida que o nível do mar subia.