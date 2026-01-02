Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feiras e shows gratuitos: confira programação da Sabiaguaba

Complexo da Sabiaguaba promove feiras e shows gratuitos em janeiro

Oficinas, práticas de bem-estar, feiras criativas e shows gratuitos estão previstos para ocorrer durante o primeiro mês de 2026, em Fortaleza
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, equipamento público integrante do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, promove ao longo do mês de janeiro uma programação especial de férias voltada à formação cultural, à alimentação saudável, à sustentabilidade e ao lazer.

Pré-Carnaval: programação de festas e blocos em Fortaleza nas primeiras semanas de 2026; VEJA

As atividades ocorrem no próprio espaço, localizado na rua e no bairro de mesmo nome, e incluem oficinas, práticas de bem-estar, feiras criativas e shows gratuitos.


Leia mais

A programação é realizada pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Segundo a Sema, "a agenda reforça o papel da Sabiaguaba como território de encontro, aprendizado e valorização dos saberes tradicionais, além de fomentar a economia criativa e a gastronomia local em um dos períodos de maior fluxo de visitantes do ano".

Estão previstos shows gratuitos de Pré-Carnaval com as atrações  Banda Manga Rosa (3/1), Bendor e Banda (10/1) e Jean Dumont (17/1). De 23 a 25 de janeiro, das 17 às 20 horas, o público confere Deborah Lima, Kebra Mola e Pimenta Malagueta.

Outro destaque é a Oficina de Espadas do Reisado Brincantes Cordão do Caroá, marcada para o dia 15 de janeiro, às 15 horas.

Aberta a pessoas de todas as idades, a atividade compartilha os pontos de espada aprendidos em Juazeiro do Norte, saberes transmitidos oral e corporalmente ao longo das gerações. A oficina culmina em uma apresentação coletiva.

A programação de férias também contempla práticas de bem-estar, com aulas de ioga no píer, conduzidas pela professora Renata Albuquerque. As atividades ocorrem aos domingos, a partir do dia 11 de janeiro, das 16h30min às 17h30min.

Voltadas para públicos do nível iniciante ao avançado, as aulas propõem integrar corpo, respiração e atenção plena. Como promoção especial de férias, os ingressos estão disponíveis no Sympla, com a oferta de dois ingressos pelo valor de um para a mesma data.

A atividade é livre, e crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

A alimentação saudável e a geração de renda também fazem parte da agenda, com a Oficina de Patês Veganos, no dia 21 de janeiro, às 16 horas, com Daniela Lagos.

"A atividade propõe um momento de troca afetiva e prática sobre alimentação consciente, com a preparação e degustação de húmus e patê de girassol, valorizando escolhas sustentáveis e acessíveis", descreve a secretaria.

Durante todo o período de férias, os quiosques de gastronomia do Complexo da Sabiaguaba permanecem abertos ao público de quarta a segunda-feira, das 9 às 22 horas.

Completam a programação as capacitações gratuitas, como a Oficina de Lixo-brinquedo (16/1), a Oficina de Pintura Artística em Xícaras (19/1), às 16 horas, além da Feirinha Criativa da Sabiaguaba, no dia 17 de janeiro, a partir das 17 horas.

Serviço

Programação de Férias* – Janeiro | Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Onde: Complexo da Sabiaguaba, rua Sabiaguaba, 832;

Classificação livre;

Quiosques da gastronomia tradicional: quarta a segunda-feira, das 9 às 22 horas;

Centro de Memória Raízes da Sabiaguaba:

• Quarta-feira a sábado, das 11h às 19 horas (último acesso);

• 2º e 4º domingos do mês, das 11 às 19 horas (último acesso);

Infraestrutura: banho de rio, acessibilidade, cadeira de rodas, banheiros públicos, píer, mirante e segurança;

Instagram: @complexodasabiaguaba;

Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar