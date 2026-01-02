Feiras e shows gratuitos: confira programação da Sabiaguaba

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, em Fortaleza, promove agenda cultural, alimentar e sustentável no mês de janeiro de 2026 / Crédito: FCO FONTENELE

Estão previstos shows gratuitos de Pré-Carnaval com as atrações Banda Manga Rosa (3/1), Bendor e Banda (10/1) e Jean Dumont (17/1). De 23 a 25 de janeiro, das 17 às 20 horas, o público confere Deborah Lima, Kebra Mola e Pimenta Malagueta. Outro destaque é a Oficina de Espadas do Reisado Brincantes Cordão do Caroá, marcada para o dia 15 de janeiro, às 15 horas. Aberta a pessoas de todas as idades, a atividade compartilha os pontos de espada aprendidos em Juazeiro do Norte, saberes transmitidos oral e corporalmente ao longo das gerações. A oficina culmina em uma apresentação coletiva.

A programação de férias também contempla práticas de bem-estar, com aulas de ioga no píer, conduzidas pela professora Renata Albuquerque. As atividades ocorrem aos domingos, a partir do dia 11 de janeiro, das 16h30min às 17h30min. Voltadas para públicos do nível iniciante ao avançado, as aulas propõem integrar corpo, respiração e atenção plena. Como promoção especial de férias, os ingressos estão disponíveis no Sympla, com a oferta de dois ingressos pelo valor de um para a mesma data. A atividade é livre, e crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.