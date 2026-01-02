Feiras e shows gratuitos: confira programação da Sabiaguaba

Complexo da Sabiaguaba promove feiras e shows gratuitos em janeiroOficinas, práticas de bem-estar, feiras criativas e shows gratuitos estão previstos para ocorrer durante o primeiro mês de 2026, em Fortaleza
O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, equipamento público integrante do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, promove ao longo do mês de janeiro uma programação especial de férias voltada à formação cultural, à alimentação saudável, à sustentabilidade e ao lazer.
As atividades ocorrem no próprio espaço, localizado na rua e no bairro de mesmo nome, e incluem oficinas, práticas de bem-estar, feiras criativas e shows gratuitos.
A programação é realizada pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).
Segundo a Sema, "a agenda reforça o papel da Sabiaguaba como território de encontro, aprendizado e valorização dos saberes tradicionais, além de fomentar a economia criativa e a gastronomia local em um dos períodos de maior fluxo de visitantes do ano".
Estão previstos shows gratuitos de Pré-Carnaval com as atrações Banda Manga Rosa (3/1), Bendor e Banda (10/1) e Jean Dumont (17/1). De 23 a 25 de janeiro, das 17 às 20 horas, o público confere Deborah Lima, Kebra Mola e Pimenta Malagueta.
Outro destaque é a Oficina de Espadas do Reisado Brincantes Cordão do Caroá, marcada para o dia 15 de janeiro, às 15 horas.
Aberta a pessoas de todas as idades, a atividade compartilha os pontos de espada aprendidos em Juazeiro do Norte, saberes transmitidos oral e corporalmente ao longo das gerações. A oficina culmina em uma apresentação coletiva.
A programação de férias também contempla práticas de bem-estar, com aulas de ioga no píer, conduzidas pela professora Renata Albuquerque. As atividades ocorrem aos domingos, a partir do dia 11 de janeiro, das 16h30min às 17h30min.
Voltadas para públicos do nível iniciante ao avançado, as aulas propõem integrar corpo, respiração e atenção plena. Como promoção especial de férias, os ingressos estão disponíveis no Sympla, com a oferta de dois ingressos pelo valor de um para a mesma data.
A atividade é livre, e crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
A alimentação saudável e a geração de renda também fazem parte da agenda, com a Oficina de Patês Veganos, no dia 21 de janeiro, às 16 horas, com Daniela Lagos.
"A atividade propõe um momento de troca afetiva e prática sobre alimentação consciente, com a preparação e degustação de húmus e patê de girassol, valorizando escolhas sustentáveis e acessíveis", descreve a secretaria.
Durante todo o período de férias, os quiosques de gastronomia do Complexo da Sabiaguaba permanecem abertos ao público de quarta a segunda-feira, das 9 às 22 horas.
Completam a programação as capacitações gratuitas, como a Oficina de Lixo-brinquedo (16/1), a Oficina de Pintura Artística em Xícaras (19/1), às 16 horas, além da Feirinha Criativa da Sabiaguaba, no dia 17 de janeiro, a partir das 17 horas.
Serviço
Programação de Férias* – Janeiro | Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
Onde: Complexo da Sabiaguaba, rua Sabiaguaba, 832;
Classificação livre;
Quiosques da gastronomia tradicional: quarta a segunda-feira, das 9 às 22 horas;
Centro de Memória Raízes da Sabiaguaba:
• Quarta-feira a sábado, das 11h às 19 horas (último acesso);
• 2º e 4º domingos do mês, das 11 às 19 horas (último acesso);
Infraestrutura: banho de rio, acessibilidade, cadeira de rodas, banheiros públicos, píer, mirante e segurança;
Instagram: @complexodasabiaguaba;
Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.