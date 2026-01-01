Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após Réveillon, toneladas de lixo são recolhidas na Praia de Iracema

Festa no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, ocorreu nas noites de 30 e 31 de dezembro; limpeza do lixo ocorre no dia 1º de janeiro durante a manhã
Atualizado às
Bemfica de Oliva
Logo após a festa de Réveillon em Fortaleza, encerrada na manhã desta quinta-feira, 1º, começou a retirada do lixo na areia e calçadão no Aterro da Praia de Iracema, onde ocorreu o evento. O POVO esteve no local acompanhando a ação, que mobilizou centenas de trabalhadores de limpeza.

Quando a reportagem chegou, por volta das 6 horas, os garis ainda aguardavam o começo das atividades. O último show da noite, da cantora Taty Girl, havia terminado há poucos minutos. O trabalho começou aproximadamente às 6h30min, após coordenadores das empresas terceirizadas que fazem a limpeza urbana na Capital reunirem os funcionários e passarem instruções sobre a tarefa.

Esta foi a segunda manhã seguida de limpeza no local: assim como em outros anos, a virada de ano foi celebrada em mais de um dia, com shows acontecendo em 30 e 31 de dezembro. Entretanto, como a primeira noite foi dividida em três polos — Praia de Iracema, Conjunto Ceará e Messejana —, o Réveillon em si juntou um público muito maior no Aterro que a véspera.

A quantidade de lixo reflete esta diferença: segundo o secretário de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, Abreu Machado, na primeira noite, foram 51 toneladas retiradas do Aterro, com aproximadamente 3 toneladas sendo reciclável. Nesta quinta-feira, a expectativa era de recolher 80 toneladas ao todo.

Ao todo, foram 120 toneladas de resíduos nos três polos e nos dois dias de programação. Desse montante, 7,7 toneladas foram de material reciclável. De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), 66% do total coletado foi vidro, seguido por plástico (19%), metal (8%), papel/papelão (6%) e rejeito (2%).

O efetivo também foi maior: 250 funcionários na manhã do dia 31, contra 360 em 1º de janeiro. Mesmo com trabalhadores adicionais, o serviço demanda mais tempo: ainda de acordo com o secretário, o objetivo era finalizar às 11 horas, totalizando aproximadamente 4h30min de duração. Após a primeira noite de festa, o processo levou pouco mais de três horas, indo das 4h45min às 8 horas.

A operação contou com funcionários usando vassouras metálicas para reunir os detritos em pequenos montes e outros, com tonéis, que recolhiam os resíduos agrupados; além de tratores e até retroescavadeiras para retirar quantidades maiores da areia. Ao longo do Aterro, estavam distribuídos barris de lixo para que o público fizesse o descarte de material reciclável ou orgânico.

Para a dona de casa Márcia Sampaio, de 52 anos, a iniciativa foi insuficiente. Ela veio de Maracanaú, na Região Metropolitana, com cerca de dez familiares. Por haver muitas crianças, o grupo preferiu ficar em uma área mais próxima ao mar, afastada da aglomeração. Segundo ela, nesta parte do aterro não havia tonéis para depositar o lixo, o que fez com que muitas pessoas deixassem os resíduos diretamente na areia.

O cabeleireiro Genilson Rodrigues, de 25 anos, pontua que mesmo onde havia barris, o próprio público não fazia o descarte correto dos materiais. "Eu consegui ver muitas lixeiras, porém, nem todo o mundo consegue", brinca.

Profissionais recebem orientações para operação de limpeza no Aterro da Praia de Iracema após festa do Réveillon 2026 em Fortaleza
Crédito: Bemfica de Oliva
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
360 funcionários atuaram na limpeza do local, na manhã desta quinta-feira, 1º
Crédito: Samuel Setubal
Crédito: Samuel Setubal
Expectativa era recolher 80 toneladas ao todo no Aterro
Crédito: Samuel Setubal

