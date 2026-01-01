Após Réveillon, toneladas de lixo são recolhidas na Praia de Iracema

Inicio da coleta de lixo e limpeza da Praia de Iracema / Crédito: Samuel Setubal

Logo após a festa de Réveillon em Fortaleza, encerrada na manhã desta quinta-feira, 1º, começou a retirada do lixo na areia e calçadão no Aterro da Praia de Iracema, onde ocorreu o evento. O POVO esteve no local acompanhando a ação, que mobilizou centenas de trabalhadores de limpeza. Quando a reportagem chegou, por volta das 6 horas, os garis ainda aguardavam o começo das atividades. O último show da noite, da cantora Taty Girl, havia terminado há poucos minutos. O trabalho começou aproximadamente às 6h30min, após coordenadores das empresas terceirizadas que fazem a limpeza urbana na Capital reunirem os funcionários e passarem instruções sobre a tarefa.

Esta foi a segunda manhã seguida de limpeza no local: assim como em outros anos, a virada de ano foi celebrada em mais de um dia, com shows acontecendo em 30 e 31 de dezembro. Entretanto, como a primeira noite foi dividida em três polos — Praia de Iracema, Conjunto Ceará e Messejana —, o Réveillon em si juntou um público muito maior no Aterro que a véspera. Secretário José de Abreu, durante a ação de limpeza da Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal A quantidade de lixo reflete esta diferença: segundo o secretário de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, Abreu Machado, na primeira noite, foram 51 toneladas retiradas do Aterro, com aproximadamente 3 toneladas sendo reciclável. Nesta quinta-feira, a expectativa era de recolher 80 toneladas ao todo. Ao todo, foram 120 toneladas de resíduos nos três polos e nos dois dias de programação. Desse montante, 7,7 toneladas foram de material reciclável. De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), 66% do total coletado foi vidro, seguido por plástico (19%), metal (8%), papel/papelão (6%) e rejeito (2%).

O efetivo também foi maior: 250 funcionários na manhã do dia 31, contra 360 em 1º de janeiro. Mesmo com trabalhadores adicionais, o serviço demanda mais tempo: ainda de acordo com o secretário, o objetivo era finalizar às 11 horas, totalizando aproximadamente 4h30min de duração. Após a primeira noite de festa, o processo levou pouco mais de três horas, indo das 4h45min às 8 horas. A operação contou com funcionários usando vassouras metálicas para reunir os detritos em pequenos montes e outros, com tonéis, que recolhiam os resíduos agrupados; além de tratores e até retroescavadeiras para retirar quantidades maiores da areia. Ao longo do Aterro, estavam distribuídos barris de lixo para que o público fizesse o descarte de material reciclável ou orgânico. A dona de casa Márcia Sampaio, de 52 anos, foi à festa com a família Crédito: Samuel Setubal