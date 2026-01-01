Réveillon 2026 de Fortaleza reuniu 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O Réveillon de Fortaleza 2026 reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema, segundo estimativa divulgada pela Prefeitura. A programação começou às 17 horas e seguiu até o início da manhã do dia 1ª, quinta-feira. Por volta das 23h30min, o cantor Seu Jorge subiu ao palco principal, conduziu a contagem regressiva e marcou a chegada de 2026 com uma queima de fogos de cerca de 10 minutos no Aterro da Praia de Iracema.

A celebração integrou o calendário especial dos 300 anos de Fortaleza e, neste ano, ocorreu de forma descentralizada. Além da Praia de Iracema, a programação foi distribuída em outros dois polos: Messejana e Conjunto Ceará. As festividades nos polos ocorreram na noite do dia 30, terça-feira, dia anterior ao Réveillon. A proposta, de acordo com a gestão municipal, foi ampliar o acesso da população às festividades e diluir a concentração de público em um único ponto da Capital. O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a descentralização busca fortalecer o vínculo da população com a Cidade.