Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Réveillon 2026 de Fortaleza reuniu 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema

Réveillon 2026 de Fortaleza reuniu 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema

O Réveillon de Fortaleza 2026 reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema. A Secretaria do Turismo informou que o evento não registrou grandes intercorrências
Autor Lara Vieira
Autor
Lara Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Réveillon de Fortaleza 2026 reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praia de Iracema, segundo estimativa divulgada pela Prefeitura. A programação começou às 17 horas e seguiu até o início da manhã do dia 1ª, quinta-feira.

Por volta das 23h30min, o cantor Seu Jorge subiu ao palco principal, conduziu a contagem regressiva e marcou a chegada de 2026 com uma queima de fogos de cerca de 10 minutos no Aterro da Praia de Iracema.

LEIA TAMBÉM | Após Réveillon, toneladas de lixo são recolhidas na Praia de Iracema

A celebração integrou o calendário especial dos 300 anos de Fortaleza e, neste ano, ocorreu de forma descentralizada. Além da Praia de Iracema, a programação foi distribuída em outros dois polos: Messejana e Conjunto Ceará.

As festividades nos polos ocorreram na noite do dia 30, terça-feira, dia anterior ao Réveillon. A proposta, de acordo com a gestão municipal, foi ampliar o acesso da população às festividades e diluir a concentração de público em um único ponto da Capital.

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a descentralização busca fortalecer o vínculo da população com a Cidade.

“Esse envolvimento e esse sentimento de pertencimento da população com a cidade onde mora são muito importantes. A gente quer ampliar isso, ampliar os polos. Agora mesmo, no período carnavalesco, estamos ampliando para 25 polos”, afirmou o prefeito, em declaração divulgada.

Leia mais

Do ponto de vista operacional, a Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) informou que o evento transcorreu sem registros de grandes ocorrências. Segundo a titular da pasta, Denise Carrá, os dados econômicos ainda estão em consolidação.

"A expectativa é de que, neste período de festas, a cidade registre uma movimentação econômica de cerca de R$ 5 bilhões. Também estimamos a geração de aproximadamente 120 mil postos de trabalho, diretos e indiretos”, declarou.

A programação seguiu pela madrugada com shows de Marcos Lessa, Nayra Costa, Transacionais, Paralamas do Sucesso, Claudia Leitte, Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, que encerrou o evento nas primeiras horas do dia.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar