Parque do Cocó recebe Reisado e atividades neste domingo

Parque do Cocó recebe Reisado e atividades gratuitas neste domingo, 4; confiraEspetáculo "Pé de Reisado" integra agenda do projeto Vem pro Parque, que também oferece atividades de lazer, práticas corporais e contato com a natureza
O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebe no primeiro domingo de 2026, dia 4 de janeiro, uma programação especial voltada à valorização da cultura popular, com destaque para o espetáculo “Pé de Reisado”, além de atividades corporais e opções de lazer ao ar livre.
A programação tem início às 7 horas, com as atividades regulares do projeto Vem pro Parque, iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).
Espetáculo “Pé de Reisado” celebra memória e cultura cearense
O ponto alto do dia ocorre às 10h30, com a apresentação do espetáculo “Pé de Reisado”, encenado pelo Grupo Garajal. A montagem narra, de forma lúdica e musical, a história de Virismunda e Tião, personagens que simbolizam o plantio e a propagação da brincadeira do Reisado no Ceará.
A apresentação convida o público a mergulhar no universo da memória, da oralidade e da tradição popular, ressaltando a importância do Reisado como manifestação cultural potente e representativa da identidade cearense.
Lazer, bem-estar e contato com a natureza
Além da atração cultural, o Vem pro Parque mantém ao longo da manhã uma programação diversificada de práticas integrativas, atividades físicas e ações recreativas, promovendo bem-estar, convivência comunitária e o contato direto com a natureza.
Serviço
Vem pro Parque – Reisado Garajal
Data: Domingo, 4 de janeiro
Local: Parque Estadual do Cocó
Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, s/n
Entrada: Gratuita
Programação
7h – Tai Chi Chuan
8h – Ioga
9h – Biodança
8h às 11h – Recreação
8h às 11h – Visita guiada à exposição permanente do Parque Estadual do Cocó
8h às 12h – Ritmos
10h30 – Espetáculo “Pé de Reisado”, com o Grupo Garajal
