Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parque do Cocó recebe Reisado e atividades neste domingo

Parque do Cocó recebe Reisado e atividades gratuitas neste domingo, 4; confira

Espetáculo "Pé de Reisado" integra agenda do projeto Vem pro Parque, que também oferece atividades de lazer, práticas corporais e contato com a natureza
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebe no primeiro domingo de 2026, dia 4 de janeiro, uma programação especial voltada à valorização da cultura popular, com destaque para o espetáculo “Pé de Reisado”, além de atividades corporais e opções de lazer ao ar livre.

A programação tem início às 7 horas, com as atividades regulares do projeto Vem pro Parque, iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

LEIA MAIS | Loterias Caixa mudam de horário nesta quarta-feira, 31; entenda

Espetáculo “Pé de Reisado” celebra memória e cultura cearense

O ponto alto do dia ocorre às 10h30, com a apresentação do espetáculo “Pé de Reisado”, encenado pelo Grupo Garajal. A montagem narra, de forma lúdica e musical, a história de Virismunda e Tião, personagens que simbolizam o plantio e a propagação da brincadeira do Reisado no Ceará.

A apresentação convida o público a mergulhar no universo da memória, da oralidade e da tradição popular, ressaltando a importância do Reisado como manifestação cultural potente e representativa da identidade cearense.

LEIA TAMBÉM | Réveillon intensifica fluxo de passageiros na Rodoviária João Thomé

Lazer, bem-estar e contato com a natureza

Além da atração cultural, o Vem pro Parque mantém ao longo da manhã uma programação diversificada de práticas integrativas, atividades físicas e ações recreativas, promovendo bem-estar, convivência comunitária e o contato direto com a natureza.

Serviço

Vem pro Parque – Reisado Garajal

Data: Domingo, 4 de janeiro
Local: Parque Estadual do Cocó
Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, s/n
Entrada: Gratuita

Programação

7h – Tai Chi Chuan
8h – Ioga
9h – Biodança
8h às 11h – Recreação
8h às 11h – Visita guiada à exposição permanente do Parque Estadual do Cocó
8h às 12h – Ritmos
10h30 – Espetáculo “Pé de Reisado”, com o Grupo Garajal

AO VIVO | Confira quais são os números da Mega-Sena da Virada 2025

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar