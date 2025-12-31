Parque do Cocó recebe Reisado e atividades neste domingo

Parque do Cocó terá apresentação de reisado no primeiro domingo de 2026. / Crédito: FCO FONTENELE

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebe no primeiro domingo de 2026, dia 4 de janeiro, uma programação especial voltada à valorização da cultura popular, com destaque para o espetáculo “Pé de Reisado”, além de atividades corporais e opções de lazer ao ar livre. A programação tem início às 7 horas, com as atividades regulares do projeto Vem pro Parque, iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Espetáculo “Pé de Reisado” celebra memória e cultura cearense

O ponto alto do dia ocorre às 10h30, com a apresentação do espetáculo "Pé de Reisado", encenado pelo Grupo Garajal. A montagem narra, de forma lúdica e musical, a história de Virismunda e Tião, personagens que simbolizam o plantio e a propagação da brincadeira do Reisado no Ceará. A apresentação convida o público a mergulhar no universo da memória, da oralidade e da tradição popular, ressaltando a importância do Reisado como manifestação cultural potente e representativa da identidade cearense.



Lazer, bem-estar e contato com a natureza

Além da atração cultural, o Vem pro Parque mantém ao longo da manhã uma programação diversificada de práticas integrativas, atividades físicas e ações recreativas, promovendo bem-estar, convivência comunitária e o contato direto com a natureza. Serviço Vem pro Parque – Reisado Garajal Data: Domingo, 4 de janeiro

Local: Parque Estadual do Cocó

Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, s/n

Entrada: Gratuita