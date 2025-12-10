IJF já atendeu 6.685 vítimas de acidentes com motocicletas neste ano

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-11-2025:João Evangelista 67 e sua esposa Monica 63. IJF tem recorde em outubro nos atendimentos de acidente de moto, queda e engasgo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em outubro deste ano, 816 pacientes foram atendidos no Instituto Dr. José Frota (IJF) em Fortaleza, por acidentes com motocicletas. Número é o maior do ano e supera também os registros de outubro de 2024, quando foram 791 pacientes do tipo. Mês também somou maior número de atendimentos por quedas (1.512) e corpo estranho/engasgo (458). LEIA MAIS | Fortaleza elabora projeto para regulamentar motos por aplicativo

Em 2025, o hospital já registrou 6.685 atendimentos de vítimas de acidentes motociclísticos, 14.387 por quedas e 4.228 por corpo estranho. João Evangelista, 67, entrou nas estatísticas de pacientes por acidente de moto. "Eu dirijo há 35 anos como profissional, eu conduzo carro e moto, faz 35 anos e nunca tinha acontecido isso", diz. Após deixar um passageiro, ele perdeu o controle da mata e colidiu com um muro. "Ainda consegui puxar pro lado, aí a moto bateu, subiu meio fio, não teve mais jeito", descreve. Ele conta que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou em menos de dez minutos. O motorista foi levado a uma UPA para que a situação fosse estabilizada e depois para o IJF. A companheira Mônica Batista, 63, aposentada, se reveza com os filhos, nora e genro de João como acompanhante no hospital.

Juliana Fonteles, fisioterapeuta da unidade de idosos, fala sobre o impacto das quedas e acidentes na qualidade de vida. "Em pessoas jovens, em torno de 40 anos, apenas 50% deles voltam à capacidade funcional que tinham antes de uma fratura. Você imagina um osso com reserva funcional baixa, com sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular", destaca. "A gente tenta dar esse suporte, a gente tem fisio, fonaudiólogo, terapêutico ocupacional, psicólogo, nutricionista, dando suporte, tem suplementos alimentares quando eles não estão se alimentando de forma adequada, porque isso é importante. A gente vai fazendo nosso trabalho, todo mundo junto pra dar certo. Tem uns 104 anos que vão pra casa e mandam as fotos", comemora a fisioterapeuta.

“Diariamente recebemos diversos casos oriundos de acidentes de motos, quedas e ingestão de corpo estranho. Esses são os principais motivos de entrada na emergência do IJF. Nosso objetivo também é conscientizar a população para a adoção de medidas que são essenciais para a prevenção desses acidentes e preservação da vida”, explica o superintendente do IJF, João Gilberto Macêdo. Segundo o gestor, apenas em outubro, o somatório desses acidentes representaram 81% de todo o acolhimento na emergência, sendo 44% relacionado a quedas, 24% a motocicletas e 13% corpo estranho. Cuidados Quedas No caso de quedas, é importante ter cuidado com pisos escorregadios, uso adequado de escadas, contornar obstáculos com segurança, não utilizar tapetes ou pisos encerados, evitar ambientes pouco iluminados, entre outros cuidados.