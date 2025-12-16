Evandro não descarta discussão da tarifa zero para 2026

Imagem de apoio ilustrativo: onibus na Avenida da Universidade em frente a Casa do Barão de Camocim / Crédito: AURÉLIO ALVES

A discussão sobre tarifa zero no transporte público segue em andamento em Fortaleza. Em entrevista ao O POVO na manhã desta terça-feira, 16, o prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), afirmou que pretende pautar o assunto já no próximo ano. Em Fortaleza, atualmente, a gratuitade alcança 23% dos passageiros.