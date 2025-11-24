Lula quer lançar projeto de tarifa zero no Brasil até 2026; Caucaia é estudada como modelo

Caucaia implementou a tarifa zero em 2021 / Crédito: FCO FONTENELE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deseja lançar, até o fim de 2026, um programa que possibilita tarifa zero nos ônibus dos municípios brasileiros. Caucaia, situada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é uma das cidades que estão sendo estudadas como modelo para a construção dessa política. Leia também | Emenda propõe criação de fundo para viabilizar tarifa zero nos ônibus de Fortaleza



Informações foram divulgadas pelo deputado federal e ex-secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Jilmar Tatto (PT-SP), durante o VI Fórum da Federação dos Transportes (Fetrans), que ocorreu nesta segunda-feira, 24, na capital cearense. Político integrou o debate promovido pelo evento. FORTALEZA, CE, BR - 24.11.25 - VI Fórum Fetrans - Debate sobrea a temática da sustentabilidade no transporte público urbano - Na foto: Jilmar Tatto (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Momento teve como tema a "sustentabilidade no transporte público urbano, a partir dos conceitos e princípios da tarifa zero, transição energética, novo marco legal do Transporte Público", entre outros. Na ocasião, Jilmar deu entrevista ao O POVO e falou sobre o desejo do presidente de implementar um projeto para viabilizar tarifa zero nas cidades brasileiras até o fim de 2026, quando seu mandato acaba.

"O presidente Lula pediu tanto para mim como para o ministro (da Fazenda) Fernando Haddad para fazer estudos relacionados de como implantar tarifa zero nos municípios do Brasil", disse o político. Ainda segundo ele, para isso estão sendo analisadas como modelo cidades que já contam com transporte gratuito. Entre elas Caucaia, a 14,71 km de Fortaleza, que desde 2021 passou a contar com essa política. "Se Caucaia (implantou tarifa zero) sem recursos do Governo Federal, imagina o quão é melhor a qualidade (do processo) se o Governo Federal pôr o dinheiro em Caucaia? Então, melhora muito mais a operação (...) A qualidade melhora", destacou, frisando que o município é o maior do País que tem esse tipo de política.

Mário Albuquerque, presidente em exercício da Fetrans, destacou a importância do evento para se discutir sobre a gratuidade desse tipo de serviço. "A tarifa zero ela não vai acontecer hoje, mas a gente vai caminhando para chegar lá, cada um fazendo sua parte (...) Essa discussão é crucial", disse. Fortaleza: empresas de ônibus fizeram tratado para evitar novas suspensões Presente no momento, Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, citou um pouco da experiência e dos desafios do transporte urbano em Fortaleza. Em entrevista ao O POVO após o fim do evento, ele afirmou que a Capital não deve mais ter linhas suspensas da forma como aconteceu em setembro recente.

Na época, fortalezenses foram pegos de surpresa com a suspensão de 25 rotas, medida tomada pelo Sindiônibus, que classificou ação como "indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação".