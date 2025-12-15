Pirambu: cratera na Leste Oeste é coberta e trânsito está normalizado

Cratera na Av. Leste Oeste, no bairro Pirambu, foi reparada na manhã desta segunda-feira, 15 / Crédito: FÁBIO LIMA

A cratera que se formou no domingo, 14, na avenida Leste Oeste, no bairro Pirambu, em Fortaleza, foi coberta, mas ainda sem nivelamento e asfalto. Carros, motos e ônibus voltaram a transitar normalmente pela região na manhã desta segunda-feira, 15. LEIA MAIS | Cratera se abre na av. Leste Oeste e tumultua trânsito; veja vídeo



O morador e cantor Lucas Alexandrino, 27, relata que após a abertura da cratera, a situação foi imediatamente reportada pela população e a resposta das autoridades foi imediata. “Agora já está tranquilo. A gente achou que ia demorar muito mais, como das outras vezes”. “Eles realmente focaram. E também, querendo ou não, isso ia afetar muito as festas de final do ano. Então eles com certeza tinham que ajeitar logo”, comenta Crateras são recorrentes na região Cratera na Av. Leste Oeste foi tampada sem asfalto e nivelamento Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com Lucas, a ocorrência de problemas como o aparecimento de crateras é recorrente na área, embora a incidência e a magnitude variem dependendo do local exato.

“Teve cratera mais para frente, não nessa magnitude, mas já teve outros casos. As pessoas até estavam achando que ia durar muito mais, porque quando acontece isso, demora”, relata Lucas. De modo semelhante, José Olavo Carvalho, 72, que trabalha há 40 anos em uma oficina mecânica no entorno da cratera, também reclama. "Todos os anos são dois (buracos), três que abrem", destaca.

Para José Olavo Carvalho, 72, o problema principal reside nas dez bocas de lobo entupidas nessa área do bairro Pirambu. O POVO constataou também que há muito lixo acumulado no entorno do local. “Nós temos aqui 10 bocas de lobo. Todas as 10 estão entupidas. Há 40 anos que eu trabalho aqui e são 40 anos de sofrimento”, afirma José Olavo. Conforme o mecânico, a água de um cano da Cagece jorrou com muita força, causando uma grande erosão.

