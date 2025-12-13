Praça São Pedro é inaugurada e marca início do novo campus da UFC

Inauguração da Praça São Pedro da UFC na Praia de Iracema / Crédito: Samuel Setubal

O terreno do antigo Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, deu lugar oficialmente à Praça Cultural São Pedro. A inauguração do espaço ocorreu neste sábado, 13. O equipamento, gerenciado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), será temporário até que seja iniciada a construção do Centro de Artes, Cultura e Eventos da UFC no local e marca o início do Campus Iracema. LEIA TAMBÉM | 70 anos de UFC: filme sobre a universidade estreia em janeiro



A iniciativa da universidade busca dar uso imediato ao terreno. A estimativa da UFC é que a Praça permaneça em funcionamento por um período de até dois anos e meio. Um evento foi realizado para marcar a inauguração do espaço e reuniu moradores dos arredores da Praia de Iracema, alunos e servidores da Universidade Federal do Ceará, além de pessoas apaixonadas por música. Durante a inauguração, o reitor da UFC, professor Custódio, destacou o simbolismo da abertura da praça. “Esse momento significa a chegada da Universidade Federal do Ceará à Praia de Iracema, no novo Campus de Iracema. Outros equipamentos virão, então a tendência é que esse espaço se torne também, além de tudo o que ele já é — para o entretenimento, para o glamour da cidade, para o turismo —, um espaço universitário”, disse.”, afirmou. Ele destacou que as obras do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), localizados no local do Acquario Ceará, já estão em andamento, o que deve transformar a Rua dos Tabajaras em uma “rua universitária”.

Inauguração da Praça São Pedro da UFC na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Inauguração da Praça São Pedro da UFC na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Inauguração da Praça São Pedro da UFC na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Custódio também anunciou o lançamento de um concurso nacional para a escolha do projeto do prédio definitivo do Centro Cultural, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). “Quando tudo estiver pronto — projeto pronto, licitação pronta — a praça vai precisar ser desmontada para que o prédio seja erguido”, explicou. A praça já conta com pavimentação em pedras intertravadas, áreas ajardinadas, gradis, iluminação e alguns bancos. A área, que tem mais de 2 mil metros quadrados, ainda está em fase de finalização das obras.

O projeto da Praça ainda prevê bicicletário, estacionamento, e espaços destinados a apresentações culturais e artísticas de diferentes linguagens. Noite de programação musical A programação de inauguração contou com apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC, que levou ao público o espetáculo “Divas do Pop”, com repertório de artistas do pop nacional e internacional, como Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira e Anitta, reunindo 40 instrumentistas e as cantoras Bárbara Nery, Brenda Rio, Carol Solon, Cintia Duarte, Érica Albernaz, Júlia Sampaio e Keithy Owl. Em seguida, ocorreu a festa de fim de ano do programa Frequência Beatles, da Rádio Universitária FM 107.9, com o show “Revolution”, da banda The Shout Beatles Celebration, que percorreu diferentes fases da banda britânica e incluiu versões em português.