Prefeitura de Fortaleza nomeia 15 analistas para Procuradoria

A cerimônia de nomeação dos primeiros 15 profissionais a ocupar o novo cargo de Analista da Procuradoria-Geral do Município (PGM) aconteceu no auditório do Paço Municipal, nesta segunda-feira, 15. / Crédito: Gabriele Félix / Especial para O POVO

A nomeação dos 15 primeiros profissionais a ocupar o novo cargo de Analista da Procuradoria-Geral do Município (PGM) foi realizada na manhã desta segunda-feira, 15, pela Prefeitura de Fortaleza. A solenidade aconteceu no auditório do Paço Municipal, no Centro. O certame, regulamentado pelo edital n° 165/2024 e executado pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), prevê o preenchimento de 30 vagas. Ainda não há data prevista para a nomeação dos demais candidatos aprovados e classificados, segundo a Prefeitura.

Procurador-geral de Fortaleza, Hélio Leitão, destacou que a solenidade representa um momento histórico para a PGM, a qual classificou como um órgão essencial para o funcionamento da Prefeitura. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp “Uma carreira nova. São 30 concursados, e hoje se dá o chamamento e a nomeação de 15 deles. É um ganho de grande importância para o órgão. Eles realizarão um trabalho de assessoramento dos procuradores e isso vai dar uma maior agilidade para as ações do órgão a maior qualidade às atividades”, ressalta.