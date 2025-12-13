Fortaleza terá primeiro ponto de apoio para motoristas e motociclistas de aplicativo no Papicu

Fortaleza terá primeiro ponto de apoio para motoristas e motociclistas de aplicativo / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Fortaleza/ Marcos Moura

A Prefeitura de Fortaleza deve implantar, até o fim deste ano, o primeiro ponto de apoio voltado exclusivamente a motoristas e motociclistas de aplicativo. Batizado de Paradinha, o espaço será instalado sob o viaduto Deputado Jackson Pereira, no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu.

Estrutura e objetivos do projeto Paradinha

A proposta busca oferecer melhores condições de trabalho a profissionais que passam longas horas nas ruas da Capital. No local, os trabalhadores terão acesso a água potável, banheiros, tomadas para carregamento de celulares, serviço de calibragem de pneus e área adequada para descanso.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à valorização da categoria.

Entre as medidas já adotadas estão a redução do IPVA para motocicletas de até 160 cilindradas, a ampliação das faixas azuis e a regulamentação da atividade de motociclistas por aplicativo no município.

O presidente da Etufor, George Dantas, destacou que o transporte por aplicativo já se consolidou como um dos principais meios de deslocamento da população fortalezense, o que exige atenção do poder público às condições enfrentadas pelos trabalhadores do setor. Ele ressaltou que muitos profissionais chegam a cumprir jornadas superiores a dez horas diárias e acabam utilizando postos de combustíveis ou estacionamentos como locais improvisados de descanso.



Além do atendimento aos motoristas e motociclistas, a implantação da Paradinha também dará nova função a uma área que vinha sendo ocupada de forma irregular. De acordo com Dantas, antes do início das obras, equipes da Prefeitura realizaram ações de acolhimento social no local, em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), para atendimento a pessoas em situação de rua.

A unidade do Papicu será a primeira de uma rede maior. Conforme a Etufor, outros seis pontos de apoio semelhantes estão previstos para serem implantados em diferentes regiões da cidade ao longo de 2026.

