"É contraditório", diz Evandro sobre desconto no IPVA e ônibus

Desconto no IPVA e aumento da passagem de ônibus: "É contraditório, mas é a realidade", diz EvandroGestor pontuou redução no número de usuários do transporte coletivo e crescimento das motos por aplicativo após a pandemia. Prefeito destacou ainda que 70% dos atendidos no IJF são motociclistas
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), voltou a comentar nesta terça-feira, 16, dois anúncios recentes feitos pela gestão: o aumento da passagem de ônibus e o desconto de 50% no IPVA para motociclistas por aplicativo, medidas que deverão ser implementadas em 2026.
LEIA TAMBÉM | Evandro destaca discussão da tarifa zero para 2026 em Fortaleza: "Estou aberto a isso"
Em entrevista ao O POVO, o gestor pontuou que descontar 50% do IPVA para os motociclistas ao mesmo tempo que se aumenta a passagem de ônibus é uma medida contraditória, mas que condiz com a realidade da Capital.
Entre os pontos destacados para essa decisão está a redução do número de usuários diários dos coletivos, que caiu de um milhão de pessoas em 2019 para meio milhão no período pós-pandemia.
"Os motociclistas são uma realidade no Brasil. Se você pudesse dizer 'É o ideal?' Talvez não, mas é uma realidade que temos em todas as capitais do País. [...] É um tanto contraditório, porém, é a realidade que nós temos", afirmou Evandro.
A contradição citada pelo gestor atinge também os aspectos econômicos, já que, com mais incentivo financeiro, existe a expectativa de um incremento no número de motociclistas por aplicativo na Cidade, impactando ainda mais na redução de usuários de ônibus.
Também se refere aos acidentes de trânsito com motociclistas, que são cerca de 70% dos internamentos no Instituto Dr. José Frota (IJF).
"Temos um alto índice de desastres em relação a motociclistas. Algo em torno de 70% das ocorrências que dão entrada no IJF são relativas às motos. Porém, se não tivermos a compreensão que temos que enxegar que é uma realidade no País e não só na nossa Capital, o que temos que fazer? Temos que regulamentar, temos que dar parâmetros, dar normas de utilização, e foi isso que fizemos", conclui o prefeito.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente