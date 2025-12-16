"É contraditório", diz Evandro sobre desconto no IPVA e ônibus

Gestor pontuou redução no número de usuários do transporte coletivo e crescimento das motos por aplicativo após a pandemia. Prefeito destacou ainda que 70% dos atendidos no IJF são motociclistas

Em entrevista ao O POVO, o gestor pontuou que descontar 50% do IPVA para os motociclistas ao mesmo tempo que se aumenta a passagem de ônibus é uma medida contraditória, mas que condiz com a realidade da Capital.

Entre os pontos destacados para essa decisão está a redução do número de usuários diários dos coletivos, que caiu de um milhão de pessoas em 2019 para meio milhão no período pós-pandemia.

"Os motociclistas são uma realidade no Brasil. Se você pudesse dizer 'É o ideal?' Talvez não, mas é uma realidade que temos em todas as capitais do País. [...] É um tanto contraditório, porém, é a realidade que nós temos", afirmou Evandro.

A contradição citada pelo gestor atinge também os aspectos econômicos, já que, com mais incentivo financeiro, existe a expectativa de um incremento no número de motociclistas por aplicativo na Cidade, impactando ainda mais na redução de usuários de ônibus.