Cães e gatos podem ser apadrinhados em Fortaleza; veja como

Cães e gatos podem ser apadrinhados em Fortaleza neste Natal; veja comoO período de Natal é marcado por ações solidárias, como doações aos mais necessitados; saiba como funciona no caso de pets em Fortaleza
Durante o período de fim de ano, uma das práticas mais realizadas é a de doações. As ações para ajudar os mais necessitados não são limitadas apenas a humanos, mas a animais, como cães e gatos.
Para que isso seja possível, uma das alternativas das ONGs foi a criação de projetos de apadrinhamento, como é feito com crianças via cartas de correio, por exemplo.
No caso delas, escrevem seus desejos e enviam para os locais, para que sejam escolhidos por alguém. Já os animais, são exibidos em postagens nas redes sociais com a sua necessidade de suporte.
Saiba como e onde apadrinhar cães e gatos neste Natal
Eles não fazem cartinhas com seus pedidos para a manhã de 25 de dezembro, na qual crianças do mundo todo se reúnem para conferir se o Papai Noel entregou o que pediram.
No período de festas de fim de ano, os bichinhos se preparam para receber doações de acordo com as suas necessidades e gostos.
Detalhes sobre cada um, como as suas histórias, são detalhadas nas redes sociais pelos colaboradores das organizações responsáveis pelos movimentos de doação; entenda como funciona o apadrinhamento Pet:
- Verifique a disponibilidade de cada animal e de suas organizações;
- Entre em contato com a organização responsável para mais detalhes sobre o pet e o que pode ser feito;
- Confira as necessidades listadas nas postagens;
- Ao contribuir com algum valor ou pedido da lista do cão ou gato, atualizações sobre o afilhado poderão ser informadas com vídeos e fotos, por exemplo.
Apesar da variedade de ONGs e projetos em prol da causa animal, apenas algumas estão promovendo a ação especificamente no período de Natal; veja locais com o serviço em Fortaleza:
Grupo de Apoio ao Bem-estar Animal (Gaba)
- Mais informações: @gabafortal
Grupo de Proteção Animal (GPA)
- Mais informações: @gpa_grupodeprotecaoanimal
Além do apadrinhamento: como ajudar um Pet neste Natal?
O apadrinhamento de animais não se restringe apenas ao Natal, mas a qualquer época do ano. As mencionadas acima são exemplos da variedade de organizações que promovem serviços como este, mas no período de festas.
No entanto, o apadrinhamento do pet não é a única maneira de ajudar. Há outras maneiras, como:
- doação de ração (geralmente, 1kg);
- visitas à abrigos para brincar com os animais;
- compartilhar e divulgar ações de ONGs que promovem o bem-estar canino e felino;
- oferecer Lar Temporário (LT): alivia a superlotação de abrigos e aumenta a possibilidade de adoção pelo convívio com o Pet;
- doação financeira;
Causa animal: saiba onde ajudar um pet em Fortaleza
A adoção continua sendo a principal forma de impulsionar a causa animal, dando amor e cuidado aos pets que vêm das ruas ou têm histórico de violência, por exemplo.
Além disso, continua sendo possível em qualquer época do ano, assim como as outras formas de ajudar; confira uma lista de organizações que promovem a causa em Fortaleza:
Abrigo Amo Patas
- Mais informações: @abrigoamopatas
Abrigo Pichano
- Mais informações: @abrigopichano
Abrigo Nova Vida
- Mais informações: @abrigonovavidaf
Adote um Bigode
- Mais informações: @coracoesamadosepeludos
Corações Amados e Peludos
- Mais informações: @coracoesamadosepeludos
ONG Deixa Viver
- Mais informações: @ongdeixaviver
ONG São Lázaro
- Mais informações: @abrigosaolazaro
Instituto Causa Pet
- Mais informações: @causapet
Petz (Adote Petz)
- Mais informações: @petz
União Protetora dos Animais Carentes (Unipac)
- Mais informações: @upacfortaleza
Algumas das organizações listadas não têm um local de abrigo por funcionarem em feiras e rotas de adoção para promover os serviços, assim como receber doações. Na intenção de realizar uma visita, deve ser verificado quais têm disponibilidade.