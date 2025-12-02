Cães e gatos podem ser apadrinhados em Fortaleza; veja como

O apadrinhamento de cães e gatos é uma opção para apoiar a causa animal no Natal; saiba como funciona / Crédito: Design by Freepik

Durante o período de fim de ano, uma das práticas mais realizadas é a de doações. As ações para ajudar os mais necessitados não são limitadas apenas a humanos, mas a animais, como cães e gatos. Para que isso seja possível, uma das alternativas das ONGs foi a criação de projetos de apadrinhamento, como é feito com crianças via cartas de correio, por exemplo.

No caso delas, escrevem seus desejos e enviam para os locais, para que sejam escolhidos por alguém. Já os animais, são exibidos em postagens nas redes sociais com a sua necessidade de suporte.

Saiba como e onde apadrinhar cães e gatos neste Natal Eles não fazem cartinhas com seus pedidos para a manhã de 25 de dezembro, na qual crianças do mundo todo se reúnem para conferir se o Papai Noel entregou o que pediram. No período de festas de fim de ano, os bichinhos se preparam para receber doações de acordo com as suas necessidades e gostos. Detalhes sobre cada um, como as suas histórias, são detalhadas nas redes sociais pelos colaboradores das organizações responsáveis pelos movimentos de doação; entenda como funciona o apadrinhamento Pet:

Verifique a disponibilidade de cada animal e de suas organizações;

Entre em contato com a organização responsável para mais detalhes sobre o pet e o que pode ser feito;

Confira as necessidades listadas nas postagens;

Verifique a disponibilidade de cada animal e de suas organizações;

Entre em contato com a organização responsável para mais detalhes sobre o pet e o que pode ser feito;

Confira as necessidades listadas nas postagens;

Ao contribuir com algum valor ou pedido da lista do cão ou gato, atualizações sobre o afilhado poderão ser informadas com vídeos e fotos, por exemplo. Apesar da variedade de ONGs e projetos em prol da causa animal, apenas algumas estão promovendo a ação especificamente no período de Natal; veja locais com o serviço em Fortaleza: Grupo de Apoio ao Bem-estar Animal (Gaba) Mais informações: @gabafortal Grupo de Proteção Animal (GPA) Mais informações: @gpa_grupodeprotecaoanimal

Além do apadrinhamento: como ajudar um Pet neste Natal? O apadrinhamento de animais não se restringe apenas ao Natal, mas a qualquer época do ano. As mencionadas acima são exemplos da variedade de organizações que promovem serviços como este, mas no período de festas.