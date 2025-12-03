Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza: veja rotas do coral itinerante do Ceará Natal de Luz

Coral é conduzido pelas cantoras e ex-integrantes do Coral da Luz, Esther Fontenelle e Adriane Moreno, e passará por diversos bairros da Capital
Autor Bárbara Mirele
A população de Fortaleza poderá apreciar as apresentações do coral itinerante do Ceará Natal de Luz durante toda a semana. A versão móvel do Coral da Luz, intitulada de Caminhão Itinerante, percorre as ruas de diversos bairros da Capital de quarta a domingo, das 18 às 20 horas. As rotas estão sujeitas a alterações.

O caminhão do coral seguirá o trajeto em velocidade reduzida para que a população possa ver de perto a apresentação das crianças.

O coral é conduzido pelas cantoras e ex-integrantes do Coral da Luz, Esther Fontenelle e Adriane Moreno. O repertório é composto por clássicos natalinos e canções autorais do maestro Poty Fontenelle.

Pelo menos 17 roteiros estão contemplados no roteiro, em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Coral itinerante: confira rotas

Os percursos foram previamente aprovados pela AMC e contarão com apoio dos agentes do Via Livre, socorristas e policiamento.

Nesta quarta-feira, 3, o caminhão saiu do Vila do Mar, no Pirambu, em direção à Praça Raquel de Queiroz, no bairro São Gerardo.

Na quinta-feira, 4, o ponto de partida é a sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB - CE), na avenida Washington Soares, em direção ao Mercadão São Luiz, no Dias Macedo.

O trajeto da sexta-feira, 5, começa pelo Centro Fashion, no bairro Jacarecanga, e segue até o Bom Jardim. O percurso do sábado, 6, tem início na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Benfica, e finaliza na rua Desembargador Otacílio Peixoto, na Praça do Sumaré, no bairro Passaré.

Já no domingo, 7, o veículo sai do Aeroporto, no bairro Serrinha, e vai até o Polo de Lazer, no bairro Conjunto Esperança. Confira o trajeto completo:

  • 4/12

Av. Washington Soares
Av. Oliveira Paiva
Av. Pontes Vieira
Cidade dos Funcionários
Av. Alberto Craveiro

  • 5/12

Jacarecanga
Centro
Avenida Imperador
Av. José Bastos
Av. Gen Osório de Paiva
Av. Oscar Araripe

  • 6/12

Av. Treze de Maio
Av. dos Expedicionários
Parangaba
Av. Dr. Silas Munguba

  • 7/12

Serrinha
Parque Dois Irmãos
Itaperi
Tv. Perimetral

