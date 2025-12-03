Fortaleza: veja rotas do coral itinerante do Ceará Natal de Luz

Apresentação percorre por bairros da Capital / Crédito: Divulgação/André Lima

A população de Fortaleza poderá apreciar as apresentações do coral itinerante do Ceará Natal de Luz durante toda a semana. A versão móvel do Coral da Luz, intitulada de Caminhão Itinerante, percorre as ruas de diversos bairros da Capital de quarta a domingo, das 18 às 20 horas. As rotas estão sujeitas a alterações. O caminhão do coral seguirá o trajeto em velocidade reduzida para que a população possa ver de perto a apresentação das crianças.

O coral é conduzido pelas cantoras e ex-integrantes do Coral da Luz, Esther Fontenelle e Adriane Moreno. O repertório é composto por clássicos natalinos e canções autorais do maestro Poty Fontenelle. Pelo menos 17 roteiros estão contemplados no roteiro, em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Coral itinerante: confira rotas Os percursos foram previamente aprovados pela AMC e contarão com apoio dos agentes do Via Livre, socorristas e policiamento.

Nesta quarta-feira, 3, o caminhão saiu do Vila do Mar, no Pirambu, em direção à Praça Raquel de Queiroz, no bairro São Gerardo. Na quinta-feira, 4, o ponto de partida é a sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB - CE), na avenida Washington Soares, em direção ao Mercadão São Luiz, no Dias Macedo. O trajeto da sexta-feira, 5, começa pelo Centro Fashion, no bairro Jacarecanga, e segue até o Bom Jardim. O percurso do sábado, 6, tem início na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Benfica, e finaliza na rua Desembargador Otacílio Peixoto, na Praça do Sumaré, no bairro Passaré.