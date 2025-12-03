Fortaleza: veja rotas do coral itinerante do Ceará Natal de Luz

Fortaleza: veja rotas do coral itinerante do Ceará Natal de LuzCoral é conduzido pelas cantoras e ex-integrantes do Coral da Luz, Esther Fontenelle e Adriane Moreno, e passará por diversos bairros da Capital
A população de Fortaleza poderá apreciar as apresentações do coral itinerante do Ceará Natal de Luz durante toda a semana. A versão móvel do Coral da Luz, intitulada de Caminhão Itinerante, percorre as ruas de diversos bairros da Capital de quarta a domingo, das 18 às 20 horas. As rotas estão sujeitas a alterações.
O caminhão do coral seguirá o trajeto em velocidade reduzida para que a população possa ver de perto a apresentação das crianças.
O coral é conduzido pelas cantoras e ex-integrantes do Coral da Luz, Esther Fontenelle e Adriane Moreno. O repertório é composto por clássicos natalinos e canções autorais do maestro Poty Fontenelle.
Pelo menos 17 roteiros estão contemplados no roteiro, em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).
Coral itinerante: confira rotas
Os percursos foram previamente aprovados pela AMC e contarão com apoio dos agentes do Via Livre, socorristas e policiamento.
Nesta quarta-feira, 3, o caminhão saiu do Vila do Mar, no Pirambu, em direção à Praça Raquel de Queiroz, no bairro São Gerardo.
Na quinta-feira, 4, o ponto de partida é a sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB - CE), na avenida Washington Soares, em direção ao Mercadão São Luiz, no Dias Macedo.
O trajeto da sexta-feira, 5, começa pelo Centro Fashion, no bairro Jacarecanga, e segue até o Bom Jardim. O percurso do sábado, 6, tem início na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Benfica, e finaliza na rua Desembargador Otacílio Peixoto, na Praça do Sumaré, no bairro Passaré.
Já no domingo, 7, o veículo sai do Aeroporto, no bairro Serrinha, e vai até o Polo de Lazer, no bairro Conjunto Esperança. Confira o trajeto completo:
- 4/12
Av. Washington Soares
Av. Oliveira Paiva
Av. Pontes Vieira
Cidade dos Funcionários
Av. Alberto Craveiro
- 5/12
Jacarecanga
Centro
Avenida Imperador
Av. José Bastos
Av. Gen Osório de Paiva
Av. Oscar Araripe
- 6/12
Av. Treze de Maio
Av. dos Expedicionários
Parangaba
Av. Dr. Silas Munguba
- 7/12
Serrinha
Parque Dois Irmãos
Itaperi
Tv. Perimetral